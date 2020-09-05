Российская вакцина сформировала иммунный ответ в 100% случаев — у всех 76 участников ранней стадии испытаний. Кроме того, вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов у добровольцев.

Такие результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовал британский медицинский журнал The Lancet, который является одним из самых авторитетных тематических изданий в мире.

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Два 42-дневных исследования — в каждом принимали участие по 38 здоровых взрослых людей — не обнаружили серьезных нежелательных явлений среди участников и подтвердили, что экспериментальные вакцины вызывают иммунный ответ,

– говорится в исследовании.

В то же время в труде подчеркнули необходимость более широких, долгосрочных исследований, в частности сравнения с плацебо, и дальнейшего наблюдения за участниками экспериментальной вакцинации, чтобы убедиться в долгосрочной безопасности и эффективности вакцины.

Как действует российская вакцина

Вакцину "Спутник V" вводят двумя дозами, каждая из них основана на переносчике, который обычно вызывает простуду — аденовирусы человека Ad5 и Ad26.

Некоторые эксперты ранее говорили, что использование этого механизма может сделать вакцину от COVID-19 менее эффективной, поскольку много людей уже испытали влияние аденовируса Ad5 и выработали к нему иммунитет.

Денис Логунов, один из разработчиков вакцины в Центре Гамалеи, сообщил, что в вакцине использовали достаточно сильную дозу Ad5, чтобы преодолеть предыдущий иммунитет, не создавая угрозы.



Британское исследование подтвердило эффективность российской вакцины / Фото Unsplash

Ранее в России заявили, что к концу 2020 года смогут произвести от 1,5 до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а затем их количество постепенно увеличат до 6 миллионов доз в месяц.

Что известно о вакцине

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса COVID-19.

Прививки уже успели сделать десяткам чиновников и бизнесменов, а также дочери Путина. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечных болях.

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