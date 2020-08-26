Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую готовит Роспотребнадзор, может получить регистрацию уже в конце сентября — начале октября.

Вицепремьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, пишет Интерфакс.

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В конце сентября мы планируем успешно завершить клинические испытания еще одной вакцины российского производства на базе государственного научного центра "Вектор",

– заявила она.

Что известно о вакцине

Вакцину изготовили на основе пептидных антигенов, ее название "ЭпиВакКорона". По словам Голиковой, в конце сентября – начале октября ее также зарегистрируют.

В РФ убеждают, что по результатам клинических исследований I и II стадий осложнений после вакцинации нет, а купить российскую вакцину против коронавируса хотят многие страны.

Среди стран, которые обратились к нам – и Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Казахстан, и ряд других государств,

- отметила Голикова.

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Это не первая российская вакцина против коронавируса

О регистрации первой Путин заявил 11 августа.

К слову, украинский Минздрав подчеркивал, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдение их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной.

При этом иностранные эксперты выразили обеспокоенность по поводу ускоренных темпов испытаний вакцины в России, а также незначительного количества людей, которые принимали участие в испытаниях.

В свою очередь, в ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.