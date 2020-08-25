В добровольном порядке: российскую вакцину будут тестировать белорусы
Россия договорилась с Беларусью относительно испытаний вакцины от коронавируса. Вероятно, Беларусь станет первой страной, которая закупит российскую вакцину против COVID-19.
Белорусов привлекут к клиническим испытаниям российской вакцины
Об этом накануне договорились в телефонном разговоре Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, и президент РФ Владимир Путин, пишет белорусское государственное информагентство БелТА.
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Президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации,
– говорится в сообщении.
Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.
Кроме этого, Лукашенко и Путин обсуждали ситуацию в Беларуси и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении".
Что известно о российской вакцине против COVID-19
- 11 августа в России объявили о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса COVID-19.
- Прививки уже успели сделать российские чиновники и бизнесмены, а также дочь Путина.
- Мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины российского производства и отметили, что регистрация не может считаться действующей, так как вакцина не прошла все этапы проверки, в частности третьего этапа клинических исследований – при участии большого количества людей.
- Впрочем, уже 15 августа в России заявили о начале массового производства вакцины.