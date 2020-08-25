Россия договорилась с Беларусью относительно испытаний вакцины от коронавируса. Вероятно, Беларусь станет первой страной, которая закупит российскую вакцину против COVID-19.

Белорусов привлекут к клиническим испытаниям российской вакцины

Об этом накануне договорились в телефонном разговоре Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, и президент РФ Владимир Путин, пишет белорусское государственное информагентство БелТА.

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Президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

Кроме этого, Лукашенко и Путин обсуждали ситуацию в Беларуси и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

Что известно о российской вакцине против COVID-19