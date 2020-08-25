Росія домовилась з Білоруссю щодо випробувань вакцини від коронавірусу. Ймовірно, Білорусь стане першою країною, яка закупить російську вакцину проти COVID-19.

Білорусів залучать до клінічних випробувань російської вакцини

Про це напередодні домовилися у телефонній розмові Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, та президент РФ Володимир Путін, пише білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

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Президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації,

– йдеться в повідомленні.

Важливо! Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.

Крім цього, Лукашенко й Путін обговорювали ситуацію у Білорусії та "на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку".

Що треба знати про російську вакцину проти COVID-19