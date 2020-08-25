В добровільному порядку: російську вакцину тестуватимуть білоруси
Росія домовилась з Білоруссю щодо випробувань вакцини від коронавірусу. Ймовірно, Білорусь стане першою країною, яка закупить російську вакцину проти COVID-19.
Білорусів залучать до клінічних випробувань російської вакцини
Про це напередодні домовилися у телефонній розмові Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, та президент РФ Володимир Путін, пише білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
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Президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації,
– йдеться в повідомленні.
Крім цього, Лукашенко й Путін обговорювали ситуацію у Білорусії та "на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку".
Що треба знати про російську вакцину проти COVID-19
- 11 серпня в Росії оголосив про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Щеплення вже встигли зробити російські чиновники та бізнесмени, а також донька Путіна.
- Світові науковці висловили сумніви в ефективності та безпечності вакцини російського виробництва та зауважили, що реєстрація не може вважатися чинною, адже вакцина не пройшла усіх етапів перевірки, зокрема третього етапу клінічних досліджень – за участі великої кількості людей.
- Втім, вже 15 серпня в Росії заявили про початок масового виробництва вакцини.