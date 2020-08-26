Російська вакцина від коронавірусу "ЕпіВакКорона", яку готує Росспоживнагляд, може отримати реєстрацію вже в кінці вересня — на початку жовтня.

Віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова доповіла президенту Росії Володимиру Путіну, пише Інтерфакс.

Читайте також ВООЗ почали переговори з Росією щодо їх вакцини проти COVID-19

В кінці вересня ми плануємо успішно завершити клінічні дослідження ще однієї вакцини російського виробництва на базі державного наукового центру "Вектор",

– заявила вона.

Що відомо про вакцину

Вакцину виготовили на основі пептидних антигенів, її назва "ЕпіВакКорона". За словами Голікової, в кінці вересня – початку жовтня її також зареєструють.

У РФ переконують, що за результатами клінічних досліджень I та II стадій ускладнень після вакцинації немає, а придбати російську вакцину проти коронавірусу хочуть багато країн.

Серед країн, які звернулися до нас – і Білорусь, і Азербайджан, і Бразилія, і Венесуела, і Казахстан, і низка інших держав,

– зазначила Голікова.

До теми В добровільному порядку: російську вакцину тестуватимуть білоруси

Це не перша російська вакцина проти коронавірусу

Про реєстрації першої Путін заявив 11 серпня.

До слова, українське МОЗ наголошувало, що обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання їх вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною та безпечною.

При цьому іноземні експерти висловили стурбованість через прискорені темпи випробувань вакцини в Росії, а також незначну кількість людей, які брали участь у випробуваннях.

Своєю чергою, у ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини до наявних результатів великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.