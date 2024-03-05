Вчені з Великої Британії, Нідерландів та Португалії протестували раніше запропонований підхід до роботи з пацієнтами, які мають яскраво виражену недовіру до вакцинації. У дослідженні брали участь 2545 респондентів із США та Великої Британії, які всі відмовлялися від вакцинування.

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Емпатичне спростувальне інтерв'ю

З деякими з них лікарі спілкувалися, використовуючи покращену схему взаємодії між лікарями та пацієнтами, відому як "Емпатичне спростувальне інтерв'ю". Для інших, у відповідь на їхні сумніви, пов'язані з вакцинацією, лікарі зазвичай надавали конкретні факти та статистику.

В результаті 64% тих, хто спілкувався з лікарями на емпатичному рівні, висловили прагнення продовжити обговорення питань вакцинації. А 12% змінили своє ставлення до вакцинації на позитивне.

Це чудовий результат, враховуючи, що зазвичай люди, які скептично ставляться до щеплень, прагнуть якнайшвидше закінчити розмову. І лише мало хто змінює свою позицію. Крім того, понад дві третини респондентів (близько 69%) помітили, що методика, заснована на емпатії, набагато краща за "звичайне" обговорення з медичними фахівцями.

Як лікарі переконують антивакцинаторів

В основі схеми спілкування "Емпатичне спростувальне інтерв'ю" лежить ідея, що лікар не починає роботу з запереченнями пацієнта простим викладом фактів. Цей метод включає чотири етапи спілкування:

На першому етапі лікар просить пацієнта докладно розповісти про свої сумніви та причини недовіри до вакцинації, щоб зрозуміти думку цієї конкретної людини.

Потім лікар чи інший співробітник медичного закладу висловлює своє розуміння позиції, почуттів та досвіду пацієнта, виявляючи максимум емпатії.

Тільки після цього лікар, спираючись на раніше висловлені помилки або засновані на спотвореній інформації впевненості конкретної людини, докладно і зрозуміло пояснює актуальну та коректну інформацію про механізми вакцинації та особливості використовуваних вакцин.

І вже на останньому етапі лікар представляє статистичні дані, які наголошують на важливості імунізації.

Суть всього спілкування з пацієнтом, який має сумніви, – надати йому повну наукову картину, щоб людина могла прийняти виважене рішення. В умовах постійної "атаки" фактами та цифрами без контексту люди починають просто ігнорувати їх. І включаються психологічні захисні механізми: ми приймаємо таку думку, яка відповідає нашому світогляду, здається більш зрозумілою та прийнятною.

Усі розбіжності з цією думкою викликають агресивну реакцію, яку можна пом'якшити, лише спілкуючись на тому ж рівні – не на фактологічному, а психологічному. Спілкуючись як люди, а не як машини.