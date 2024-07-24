Деменція, яка виникає в осіб молодше 65 років, класифікується як рання. Цей стан дуже впливає на різні сфери життя людини, в тому числі на сімейні зв'язки та професійну діяльність.

Також на тему Розкриє таємниці хвороби Альцгеймера та аутизму: створили ШІ-карту мозку

Причини деменції в молодих людей

Діагностика ранньої деменції часто затримується на 2 – 6 років після появи перших ознак, оскільки загальноприйнята думка пов'язує її з літнім віком, і мало хто очікує на її розвиток у молодих людей.

Благодійна організація Dementia UK вказує на такі аспекти, пов'язані з ранньою деменцією:

велика ймовірність рідкісних форм деменції, які впливають на поведінку і соціальне життя;

часті сімейні випадки деменції;

складнощі на роботі як у хворої людини, так і її партнера;

серйозні фінансові складнощі, пов'язані, наприклад, із позиками та дітьми;

наявність у хворого молодої ​​та залежної від нього сім'ї;

сильний психологічний тиск членів сім'ї.

Як часто виникає депресія в молодих

Група вчених із Нідерландів проаналізувала результати 95 наукових праць, що охопили понад 2,7 мільйона пацієнтів. У дослідженнях розглядалися різні форми деменції, включаючи фронтотемпоральну, судинну, хворобу Альцгеймера та інші.

Їхні розрахунки показали, що поширеність деменції серед людей віком від 30 до 64 років становить 119 випадків на 100 тисяч населення. Це означає, що нині близько 3,9 мільйона людей живуть з ранньою деменцією.

Частота деменції варіювалася залежно від вікової групи: серед осіб 30 – 34 років вона становила 1,1 на 100 тисяч, серед 60 – 64 років – 74 на 100 тисяч. Ризик розвитку ранньої деменції у чоловіків та жінок був приблизно однаковим.

Дослідники підкреслили, що отримані результати перевищують очікувані показники, але, на їхню думку, навіть ці дані можуть бути недооцінені через брак якісних досліджень. Вони висловили сподівання, що точні статистичні дані допоможуть покращити підтримку та лікування людей, які страждають від ранньої деменції.