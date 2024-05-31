Розробку представили нейробіологи з університету Флориди. Річ у тім, що їм вперше вдалось застосувати ШІ для картування мозку, коли вони виконували 3D-рендеринг мозку мишей, їх типи нейронів подібні до людських.

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Крім того, що метод дозволить розкрити таємниці хвороби Альцгеймера, аутизму і пов'язаних з ними розладів, він також може покращити методи лікування черепно-мозкових травм.

Відтворили рух нейронів у мозку

Учені використовували віртуальну реальність (VR) та штучний інтелект і таким чином буквально відтворили візуальну хронологію руху мільярдів нейронів у мозку новонароджених мишей.

І оскільки типи нейронних зв'язків гризунів подібні до людських, вчені зможуть відстежити зміни у мозку, які у людей призводять до аутизму та когнітивних розладів.

На чому зосередились вчені

У центрі уваги дослідників опинилась так звана "чашечка Гельда", яка розташована в мозку всіх ссавців. Мутації в "чашечці Гельда" пов'язують з аутизмом та іншими когнітивними порушеннями.

"Попри те, що ми зосередилися на конкретній частині мозку, що відповідає за слух, отримана нами інформація може допомогти зрозуміти серйозні порушення розвитку, які стаються, якщо відбуваються порушення у розвитку мозку", – ідеться у дослідженні.

Перспектива відкриття

Учені сподіваються, що їх висновки допоможуть розробити нові стратегії відновлення та з'єднання пошкоджених нейронних ланцюгів, які постраждали від хвороб і травм на більш пізньому етапі життя.

Цікаво і те, що це перше дослідження, у якому поєднуються VR і штучний інтелект.

Програмне забезпечення для віртуальної реальності використовують для вивчення нейронів, зафіксованих на зображеннях, та аналізу синапсів – місць, де вони з'єднуються і взаємодіють.