Разработку представили нейробиологи из университета Флориды. Дело в том, что им впервые удалось применить ИИ для картирования мозга, когда они выполняли 3D-рендеринг мозга мышей, их типы нейронов подобные человеческим.

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Кроме того, что метод позволит раскрыть тайны болезни Альцгеймера, аутизма и связанных с ними расстройств, он также может улучшить методы лечения черепно-мозговых травм.

Воссоздали движение нейронов в мозге

Ученые использовали виртуальную реальность (VR) и искусственный интеллект и таким образом буквально воссоздали визуальную хронологию движения миллиардов нейронов в мозге новорожденных мышей.

И поскольку типы нейронных связей грызунов подобные человеческим, ученые смогут отследить изменения в мозге, которые у людей приводят к аутизму и когнитивным расстройствам.

На чем сосредоточились ученые

В центре внимания исследователей оказалась так называемая "чашечка Гельда", которая расположена в мозге всех млекопитающих. Мутации в "чашечке Гельда" связывают с аутизмом и другими когнитивными нарушениями.

"Несмотря на то, что мы сосредоточились на конкретной части мозга, отвечающей за слух, полученная нами информация может помочь понять серьезные нарушения развития, которые происходят, если происходят нарушения в развитии мозга", – говорится в исследовании.

Перспектива открытия

Ученые надеются, что их выводы помогут разработать новые стратегии восстановления и соединения поврежденных нейронных цепей, пострадавших от болезней и травм на более позднем этапе жизни.

Интересно и то, что это первое исследование, в котором сочетаются VR и искусственный интеллект.

Программное обеспечение для виртуальной реальности используют для изучения нейронов, зафиксированных на изображениях, и анализа синапсов – мест, где они соединяются и взаимодействуют.