Ученые из Великобритании, Нидерландов и Португалии протестировали ранее предложенный подход к работе с пациентами, которые имеют ярко выраженное недоверие к вакцинации. В исследовании принимали участие 2545 респондентов из США и Великобритании, которые все отказывались от вакцинации.

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Эмпатическое опровергающее интервью

С некоторыми из них врачи общались, используя улучшенную схему взаимодействия между врачами и пациентами, известную как "Эмпатическое опровергающее интервью". Для других, в ответ на их сомнения, связанные с вакцинацией, врачи обычно предоставляли конкретные факты и статистику.

В результате 64% тех, кто общался с врачами на эмпатическом уровне, выразили стремление продолжить обсуждение вопросов вакцинации. А 12% изменили свое отношение к вакцинации на положительное.

Это замечательный результат, учитывая, что обычно люди, которые скептически относятся к прививкам, стремятся как можно быстрее закончить разговор. И лишь немногие меняют свою позицию. Кроме того, более двух третей респондентов (около 69%) заметили, что методика, основана на эмпатии, гораздо лучше "обычного" обсуждения с медицинскими специалистами.

Как врачи убеждают антивакцинаторов

В основе схемы общения "Эмпатическое опровергающее интервью" лежит идея, что врач не начинает работу с возражениями пациента простым изложением фактов. Этот метод включает четыре этапа общения:

На первом этапе врач просит пациента подробно рассказать о своих сомнениях и причинах недоверия к вакцинации, чтобы понять мнение этого конкретного человека.

Затем врач или другой сотрудник медицинского учреждения выражает свое понимание позиции, чувств и опыта пациента, проявляя максимум эмпатии.

Только после этого врач, опираясь на ранее высказанные заблуждения или основанные на искаженной информации уверенности конкретного человека, подробно и понятно объясняет актуальную и корректную информацию о механизмах вакцинации и особенностях используемых вакцин.

И уже на последнем этапе врач представляет статистические данные, которые подчеркивают важность иммунизации.

Суть всего общения с пациентом, который сомневается, – предоставить ему полную научную картину, чтобы человек мог принять взвешенное решение. В условиях постоянной "атаки" фактами и цифрами без контекста люди начинают просто игнорировать их. И включаются психологические защитные механизмы: мы принимаем такое мнение, которое соответствует нашему мировоззрению, кажется более понятным и приемлемым.

Все расхождения с этим мнением вызывают агрессивную реакцию, которую можно смягчить, только общаясь на том же уровне – не на фактологическом, а психологическом. Общаясь как люди, а не как машины.