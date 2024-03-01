Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 29 февраля, информирует 24 Канал. В документе указано, что он вступает в силу через три месяца. То есть, уже в мае украинцы смогут воспользоваться услугой.

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Какие требования к аптекам

Согласно нововведениям, проводить вакцинации смогут аптечные учреждения, которые открыли медицинский кабинет и имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и по розничной торговле лекарственными средствами.

Фармацевты должны ежегодно проходить специальное обучение:

по вакцинации;

организации техники проведения процедуры прививки;

приобретение навыков оказания догоспитальной помощи в неотложных состояниях.

Сейчас в Министерстве здравоохранения не привели других деталей нововведения.

К слову, в Украине заработала первая мобильная аптека – в Харьковской области. Всего проект охватывает 80 населенных пунктов области и будет действовать исключительно в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.