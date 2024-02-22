Доставка лекарств Укрпочтой

Пилотный проект "Укрпочта. Фармация" начнет свою работу в прифронтовых районах: в Донецкой области и в некоторых приграничных районах Сумской области.

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Сейчас в украинских селах и поселках городского типа работают около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Зато в целом по стране остается более 20 тысяч сел, которые не имеют аптечных пунктов,

– рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Через Укрпочту может быть заказано более 10 тысяч наименований безрецептурных лекарственных препаратов. Также здесь можно получить лекарства, которые предоставляются по программе "Доступные лекарства":

сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета;

хронических болезней дыхательных путей;

расстройств психики, поведения и эпилепсии.

На сегодня программа включает 515 лекарственных средств и медицинского оборудования, которые можно получить по рецепту врача, бесплатно или с небольшой доплатой. Медикаменты будут отправлены из аптечного учреждения компании и доставлены в ближайшее почтовое отделение Укрпочты.

После успешного запуска проекта планируется его расширение, и к нему будут приобщены прилегающие к линии фронта области Харьков, Херсон, Николаев, Запорожье и другие. Будущая цель – все населенные пункты страны.

Как сделать заказ

Чтобы заказать лекарственные препараты, просто позвоните по номеру 0 800 300 545. Для консультации со специалистом просто следуйте голосовым указаниям в меню. Ваш заказ будет упакован и отправлен с помощью услуги "Укрпочта Экспресс".

Отследить отправление можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах. Для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен осмотр содержимого посылки во время ее вручения.