Об этом сообщило Reuters со ссылкой на агентство ООН по борьбе со СПИДом (UNAIDS), информирует 24 Канал.

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Остановка финансирования

Хотя в прошлом месяце решение о замораживании американской иностранной помощи не коснулось программ борьбы с ВИЧ/СПИДом, будущее таких инициатив вызывает немало беспокойств, отметила заместитель исполнительного директора UNAIDS Кристин Стеглинг во время пресс-конференции в Женеве.

20 января, после инаугурации, Трамп ввел 90-дневное приостановление деятельности USAID – американского агентства, которое предоставляет международную помощь. Позже представители Госдепартамента США уточнили, что эти ограничения не распространяются на Президентский чрезвычайный план борьбы со СПИДом (PEPFAR), который является одним из ключевых международных проектов в сфере борьбы с ВИЧ и гуманитарной помощи.

Катастрофические последствия для людей с ВИЧ

Однако, по словам Стеглинг, ситуация остается неопределенной и нестабильной. Смертность от СПИДа может вырасти на 400% в случае потенциального прекращения финансирования PEPFAR в период с 2025 по 2029 годы.

Это будет означать 6,3 миллиона смертей, связанных со СПИДом. Каждое сокращение или приостановление финансовой поддержки будет иметь катастрофические последствия для всех нас,

– подчеркнула она, призывая страны-участницы ООН вмешаться.

Стеглинг привела пример Эфиопии, где из-за прекращения финансирования США было отменено около 5000 контрактов с работниками государственной системы здравоохранения.

Она отметила, что наибольшие проблемы испытывают общественные клиники, которые в основном полностью зависят от финансовой поддержки американского правительства. Также есть опасения, что из-за этих перебоев пациенты могут прекратить обращаться за лечением, что, в свою очередь, может способствовать росту количества новых случаев ВИЧ-инфицирования.

Финансирование со стороны США составляет основную часть бюджета глобальной программы ООН, которая осуществляет деятельность в 70 странах и направлена на ликвидацию СПИДа до 2030 года как угрозы общественному здоровью.

Администрация Трампа, в свою очередь, заявляет, что проводит пересмотр всех программ международной помощи, оценивая их соответствие политике "Америка прежде всего".