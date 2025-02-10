Эксперты отрасли отмечают необходимость глубокого анализа структуры ценообразования, отмечает 24 Канал.

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Структура цен на лекарства

По данным исследования аналитической компании Proxima Research, специализирующейся на исследовании фармрынка, наибольшую долю в структуре формирования цен на лекарства в Украине составляют производители – 71,8% от конечной стоимости препаратов, 5,9% формируют дистрибьюторы и 22,3% – аптеки.

В 2024 году, как свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com, цены на медикаменты выросли почти на 11%. Но это средний показатель по рынку. Детальный анализ динамики стоимости лекарств показывает тревожную тенденцию: отдельные отечественные производители демонстрируют стремительное подорожание.

Аналитические исследования фармрынка показывают, что один из лидеров отечественного производства лекарств – компания "Дарница" – за время полномасштабного вторжения подняла цены на 119%. Как отмечают эксперты, компания специализируется преимущественно на производстве генерических препаратов – копий оригинальных лекарств, срок патентной защиты которых закончился, что обычно стоят значительно дешевле оригинальных препаратов. При этом, по данным пресс-службы самой "Дарницы", в апреле прошлого года продажи лекарств выросли на 23% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Эксперты отрасли приводят цифры подорожания отдельных медикаментов за годы полномасштабной войны на примере препаратов "Дарницы": "Парацетамола" – на 84,8%, "Анальгина" – на 114,9%, "Каптопреса" – 94,3%, "Ацетилсалициловой кислоты" – на 107,2% и "Цитрамона" – на 68,8%. Это те жизненно необходимые препараты, которые есть в аптечке каждого украинца. Соответственно, отмечают эксперты, ценовая политика на них должна быть социально ответственной и этической.

Также, к примеру, существенно вырос в цене и успокаивающее средство "Гидазепам" от производителя "ИнтерХим", с начала полномасштабного вторжения подорожав на 73,4%, сообщает Forbes.

Миф о сверхприбыли аптек: реальная рентабельность составляет 1-3%

Средняя рентабельность аптек составляет всего 1-3% от оборота, что опровергает распространенное мнение о сверхприбыльности этого сегмента. Аптеки устанавливают собственную маржу при продаже конечному потребителю, закладывая в сумму наценки расходы на аренду помещений, заработную плату работников, налоги и минимальный заработок.

При этом, заведения работают в условиях постоянных растущих расходов: повышение тарифов на электроэнергию на 38%, увеличение транспортных расходов, рост минимальной заработной платы на 12,7%. Несмотря на это, украинские аптечные наценки остаются самыми низкими среди соседних стран – всего 17%.

Аптечная отрасль пытается быть устойчивой в условиях войны, продолжая развивать социальные инициативы и активно участвуя в государственных программах поддержки населения. Аптеки, вместе с другими критическими службами, работают на прифронтовых территориях для обеспечения жителей необходимыми лекарствами. Один из важнейших проектов, которые активно развивают сети, – это создание мобильных аптечных пунктов, которые обеспечивают доступ к лекарствам в тех регионах, где отсутствуют обычные аптеки.

Что думают украинцы: результаты опроса о ценах на лекарства

Как демонстрируют опросы, проведенные журналистами УНН, большинство украинцев считают, что базовая цена на лекарства формируется именно производителями, и именно они являются источником роста стоимости препаратов. Некоторые участники опроса высказали мнение, что контроль за ценами на лекарства в Украине недостаточен. Производители фактически имеют свободу устанавливать цены, что делает конечную стоимость для потребителей часто завышенной.

Шесть шагов к снижению цен: что нужно сделать уже сейчас

Для системного снижения цен на лекарства эксперты фармотрасли предлагают несколько ключевых механизмов:

Расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" через увеличение ставки НДС на лекарства на 3%. Реимбурсация – это механизм полного или частичного возмещения государством стоимости лекарств пациентам. Проще говоря, когда человек покупает лекарства по рецепту в аптеке, государство возвращает ему часть или всю стоимость препарата. Расширение этой программы позволит создать дополнительный источник финансирования для компенсации стоимости лекарств населению. Приоритетная поддержка отечественных производителей, которые обеспечивают доступные цены, над импортными компаниями. Регулирование недобросовестных компаний-производителей, которые поднимают цены за год более чем на 40%. Развитие системы медицинского страхования, включая введение страхования за счет работодателей, что уменьшит прямую финансовую нагрузку на пациентов. Определение перечня социально значимых лекарственных средств с соответствующим государственным регулированием цен на период военного времени. То есть сформировать перечень жизненно необходимых лекарств, которые должны быть доступны в каждой аптеке. Такой подход позволит потребителям узнать реальную цену препарата и выбрать оптимальный вариант. Внедрение открытых реестров предельных оптово-отпускных цен и возможности декларирования цен производителями для обеспечения прозрачности ценообразования.

Фармацевтическое сообщество призывает к внедрению сбалансированного механизма регулирования цен на лекарства, который бы учитывал как интересы пациентов, так и экономическую устойчивость отрасли. Эту позицию, в частности, поддерживает и Американская торговая палата (ACC), которая выступает за взвешенный подход к разработке новых законодательных инициатив. По словам сопредседателя Комитета по вопросам здравоохранения АСС в Украине Бориса Даневича, в Украине и так низкие цены на лекарства по сравнению со странами ЕС – в Европе купить препараты дешевле, чем в Украине, можно только по программе реимбурсации.

Новая инициатива Минздрава

По последним данным, отечественные производители начали получать для ознакомления проект декларации о взаимодействии по снижению стоимости лекарств, подготовленный Министерством здравоохранения Украины. Декларация должна начать действовать с 1 марта 2025 года и предусматривает комплексный подход к снижению цен на всех уровнях:

национальные производители обязуются снизить отпускные цены на весь перечень зарегистрированных лекарственных средств на 30%, по сравнению с ценами по состоянию на 1 декабря 2024 года. При этом производители должны гарантировать постоянство поставок и фиксированную цену до конца 2025 года;

дистрибьюторы и аптеки должны снизить цены, применив пропорциональную скидку на свою маржу.

Это обеспечит комплексный подход к снижению цен по всей цепочке поставок. Эффективность инициативы будет зависеть от готовности всех участников рынка к конструктивному диалогу и поиску сбалансированных решений, и может стать важным шагом к созданию действенной системы обеспечения украинцев доступными лекарствами.

Объединение усилий государства, производителей, дистрибьюторов и аптек открывает новые возможности для развития отрасли и улучшения доступа населения к качественным медицинским препаратам.