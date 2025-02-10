Эксперты отрасли отмечают необходимость глубокого анализа структуры ценообразования, отмечает 24 Канал.
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Структура цен на лекарства
По данным исследования аналитической компании Proxima Research, специализирующейся на исследовании фармрынка, наибольшую долю в структуре формирования цен на лекарства в Украине составляют производители – 71,8% от конечной стоимости препаратов, 5,9% формируют дистрибьюторы и 22,3% – аптеки.
В 2024 году, как свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com, цены на медикаменты выросли почти на 11%. Но это средний показатель по рынку. Детальный анализ динамики стоимости лекарств показывает тревожную тенденцию: отдельные отечественные производители демонстрируют стремительное подорожание.
Аналитические исследования фармрынка показывают, что один из лидеров отечественного производства лекарств – компания "Дарница" – за время полномасштабного вторжения подняла цены на 119%. Как отмечают эксперты, компания специализируется преимущественно на производстве генерических препаратов – копий оригинальных лекарств, срок патентной защиты которых закончился, что обычно стоят значительно дешевле оригинальных препаратов. При этом, по данным пресс-службы самой "Дарницы", в апреле прошлого года продажи лекарств выросли на 23% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Эксперты отрасли приводят цифры подорожания отдельных медикаментов за годы полномасштабной войны на примере препаратов "Дарницы": "Парацетамола" – на 84,8%, "Анальгина" – на 114,9%, "Каптопреса" – 94,3%, "Ацетилсалициловой кислоты" – на 107,2% и "Цитрамона" – на 68,8%. Это те жизненно необходимые препараты, которые есть в аптечке каждого украинца. Соответственно, отмечают эксперты, ценовая политика на них должна быть социально ответственной и этической.
Также, к примеру, существенно вырос в цене и успокаивающее средство "Гидазепам" от производителя "ИнтерХим", с начала полномасштабного вторжения подорожав на 73,4%, сообщает Forbes.
Миф о сверхприбыли аптек: реальная рентабельность составляет 1-3%
Средняя рентабельность аптек составляет всего 1-3% от оборота, что опровергает распространенное мнение о сверхприбыльности этого сегмента. Аптеки устанавливают собственную маржу при продаже конечному потребителю, закладывая в сумму наценки расходы на аренду помещений, заработную плату работников, налоги и минимальный заработок.
При этом, заведения работают в условиях постоянных растущих расходов: повышение тарифов на электроэнергию на 38%, увеличение транспортных расходов, рост минимальной заработной платы на 12,7%. Несмотря на это, украинские аптечные наценки остаются самыми низкими среди соседних стран – всего 17%.
Аптечная отрасль пытается быть устойчивой в условиях войны, продолжая развивать социальные инициативы и активно участвуя в государственных программах поддержки населения. Аптеки, вместе с другими критическими службами, работают на прифронтовых территориях для обеспечения жителей необходимыми лекарствами. Один из важнейших проектов, которые активно развивают сети, – это создание мобильных аптечных пунктов, которые обеспечивают доступ к лекарствам в тех регионах, где отсутствуют обычные аптеки.
Что думают украинцы: результаты опроса о ценах на лекарства
Как демонстрируют опросы, проведенные журналистами УНН, большинство украинцев считают, что базовая цена на лекарства формируется именно производителями, и именно они являются источником роста стоимости препаратов. Некоторые участники опроса высказали мнение, что контроль за ценами на лекарства в Украине недостаточен. Производители фактически имеют свободу устанавливать цены, что делает конечную стоимость для потребителей часто завышенной.
Шесть шагов к снижению цен: что нужно сделать уже сейчас
Для системного снижения цен на лекарства эксперты фармотрасли предлагают несколько ключевых механизмов:
- Расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" через увеличение ставки НДС на лекарства на 3%. Реимбурсация – это механизм полного или частичного возмещения государством стоимости лекарств пациентам. Проще говоря, когда человек покупает лекарства по рецепту в аптеке, государство возвращает ему часть или всю стоимость препарата. Расширение этой программы позволит создать дополнительный источник финансирования для компенсации стоимости лекарств населению.
- Приоритетная поддержка отечественных производителей, которые обеспечивают доступные цены, над импортными компаниями.
- Регулирование недобросовестных компаний-производителей, которые поднимают цены за год более чем на 40%.
- Развитие системы медицинского страхования, включая введение страхования за счет работодателей, что уменьшит прямую финансовую нагрузку на пациентов.
- Определение перечня социально значимых лекарственных средств с соответствующим государственным регулированием цен на период военного времени. То есть сформировать перечень жизненно необходимых лекарств, которые должны быть доступны в каждой аптеке. Такой подход позволит потребителям узнать реальную цену препарата и выбрать оптимальный вариант.
- Внедрение открытых реестров предельных оптово-отпускных цен и возможности декларирования цен производителями для обеспечения прозрачности ценообразования.
Фармацевтическое сообщество призывает к внедрению сбалансированного механизма регулирования цен на лекарства, который бы учитывал как интересы пациентов, так и экономическую устойчивость отрасли. Эту позицию, в частности, поддерживает и Американская торговая палата (ACC), которая выступает за взвешенный подход к разработке новых законодательных инициатив. По словам сопредседателя Комитета по вопросам здравоохранения АСС в Украине Бориса Даневича, в Украине и так низкие цены на лекарства по сравнению со странами ЕС – в Европе купить препараты дешевле, чем в Украине, можно только по программе реимбурсации.
Новая инициатива Минздрава
По последним данным, отечественные производители начали получать для ознакомления проект декларации о взаимодействии по снижению стоимости лекарств, подготовленный Министерством здравоохранения Украины. Декларация должна начать действовать с 1 марта 2025 года и предусматривает комплексный подход к снижению цен на всех уровнях:
- национальные производители обязуются снизить отпускные цены на весь перечень зарегистрированных лекарственных средств на 30%, по сравнению с ценами по состоянию на 1 декабря 2024 года. При этом производители должны гарантировать постоянство поставок и фиксированную цену до конца 2025 года;
- дистрибьюторы и аптеки должны снизить цены, применив пропорциональную скидку на свою маржу.
Это обеспечит комплексный подход к снижению цен по всей цепочке поставок. Эффективность инициативы будет зависеть от готовности всех участников рынка к конструктивному диалогу и поиску сбалансированных решений, и может стать важным шагом к созданию действенной системы обеспечения украинцев доступными лекарствами.
Объединение усилий государства, производителей, дистрибьюторов и аптек открывает новые возможности для развития отрасли и улучшения доступа населения к качественным медицинским препаратам.