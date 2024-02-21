На эти услуги выделили 1,87 миллиарда гривен, за которые планируется выполнить 30 тысяч циклов лечения. Учитывая средний показатель успешности процедуры в 30%, органы здравоохранения ожидают, что около 10 тысяч пар украинцев станут родителями.

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Уровень рождаемости в Украине падает не первый год. Большая война привела к ухудшению ситуации. Для того, чтобы помочь людям, которые мечтают почувствовать радость отцовства, в этом году мы запустили программу лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Соответствующий пакет услуг включен в Программу медицинских гарантий,

– заявил Виктор Ляшко, министр здравоохранения.

Перечень учреждений где бесплатно лечат бесплодие

В наше время, можно получить бесплатное лечение бесплодия в 12 медицинских учреждениях Украины:

Киев и Киевская область

ООО "НАДЕЖДА",

ООО "ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ",

ООО "Медицинский центр "ДОБРОБУТ-ПОЛИКЛИНИКА"",

ООО "МИРУМ",

ООО "Родинне джерело",

ООО "НЕОМЕД 2007".

Днепропетровская область:

ООО "ЭКОДНИПРО";

ООО "СКАЙ-ВИННЕР";

Львовская область

ООО "Клиника профессора Стефана Хмиля"

Одесская область

ООО "Клиника репродуктивной медицины "НАДЕЖДА ОДЕССА""

Черновицкая область

Коллективное учреждение здравоохранения "Медицинский центр лечения бесплодия"

Ровенская область

Коммунальное медицинское учреждение "Ровенский областной клинический лечебно-диагностический центр имени Виктора Полищука" Ровенского областного совета.

Перечень медучреждений будет обновляться, как указано в Министерстве здравоохранения. Вы можете следить за обновлениями можно на портале НСЗУ.

Кто может воспользоваться программой

Бесплатные медицинские услуги по плану "Лечение бесплодия с помощью ассистированных репродуктивных технологий" предоставляются, если предварительно был поставлен диагноз "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие". Возраст женщины на момент начала цикла не должен превышать 40 лет.

Пациенты могут самостоятельно выбрать медицинское учреждение для лечения можно из списка тех, которые имеют соглашения с НСЗУ.

Комплекс услуг, которые предоставляются бесплатно, охватывает все этапы искусственного оплодотворения, включая все необходимые консультации, обследования, обезболивания, а также все необходимые медикаменты.