На ці послуги виділили 1,87 мільярда гривень, за які планується виконати 30 тисяч циклів лікування. Ураховуючи середній показник успішності процедури в 30%, органи охорони здоров'я очікують, що близько 10 тисяч пар українців стануть батьками.

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Рівень народжуваності в Україні падає не перший рік. Велика війна призвела до погіршення ситуації. Для того, щоб допомогти людям, які мріють відчути радість батьківства, цьогоріч ми запустили програму лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відповідний пакет послуг включений до Програми медичних гарантій,

– заявив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я.

Перелік закладів де безкоштовно лікують безплдіддя

У наш час, можна отримати безкоштовне лікування неплідності в 12 медичних установах Україн:

Київ та Київська область

ТОВ "НАДІЯ",

ТОВ "ГАРМОНІЯ КРАСИ",

ТОВ "Медичний центр "ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА"",

ТОВ "МІРУМ",

ТОВ "Родинне джерело",

ТОВ "НЕОМЕД 2007".

Дніпропетровська область:

ТОВ "ЕКОДНІПРО";

ТОВ "СКАЙ-ВІННЕР";

Львівська область

ТОВ "Клініка професора Стефана Хміля"

Одеська область

ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "НАДІЯ ОДЕСА""

Чернівецька область

Колективний заклад охорони здоров’я "Медичний центр лікування безпліддя"

Рівненська область

Комунальний медичний заклад "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

Перелік медзакладів буде оновлюватись, як зазначено в Міністерстві охорони здоров’я. Ви можете слідкувати за оновленнями можна на порталі НСЗУ.

Хто може скористатись програмою

Безкоштовні медичні послуги за планом "Лікування неплідності за допомогою асистованих репродуктивних технологій" надаються, якщо попередньо було поставлено діагноз "Жіноче безпліддя" або "Чоловіче безпліддя". Вік жінки на момент початку циклу не повинен перевищувати 40 років.

Пацієнти можуть самостійно вибрати медичний заклад для лікування можна зі списку тих, які мають угоди з НСЗУ.

Комплекс послуг, які надаються безоплатно, охоплює всі етапи штучного запліднення, включаючи всі необхідні консультації, обстеження, знеболення, а також всі потрібні медикаменти.