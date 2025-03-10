Цей летальний випадок став уже шостим у регіоні цього епідсезону, спричиненим ускладненнями після грипу. Ще однією причиною смерті став респіраторно-синцитіальний вірус, повідомляє 24 Канал з посиланням на генеральну директорку Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталію Тімко-Іванченко.

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Ситуація з грипом і ГРВІ на Львівщині залишається напруженою. Проте, в порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності зменшився на 12,0% (на 2 987 випадків). Згідно з даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за період із 3 по 9 березня 2025 року в області було зареєстровано 21 888 випадків грипу та ГРВІ. Інтенсивний показник захворюваності перевищує визначений епідемічний поріг у 2 рази.

Епідемічна ситуація в Україні

За тиждень з 24 лютого до 2 березня 2025 року на ГРВІ захворіло 273 220 осіб, з них – 144 335 дітей. У порівнянні з попереднім тижнем, за даними рутинного епідеміологічного нагляду, кількість захворілих на ГРВІ зросла на 9,6%.

Показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 758,4 випадків на 100 тисяч людей. Цей рівень відповідає середньому перевищенню епідемічного порогу, який розрахований для України.

Як не захворіти на ГРВІ

Основну роль відіграють спосіб життя та дотримання правил гігієни:

Регулярне миття рук. Ретельно мийте руки з милом не менше 20 секунд якомога частіше. Обов'язково робіть це кожного разу після повернення з вулиці та перед їжею. Дезінфекція поверхонь. Обробляйте дезінфікуючими засобами предмети, з якими ви часто контактуєте, наприклад, робочий стіл або смартфон. Не торкайтеся обличчя немитими руками. Це просте правило допоможе знизити ризик передачі інфекції через слизові оболонки. Етикет кашлю та чхання. Кашляйте та чхайте в одноразову паперову серветку або в згин ліктя, щоб зменшити ризик зараження інших. Індивідуальні предмети гігієни та посуд. Не діліться склянками, пляшками чи іншими предметами з іншими людьми, особливо якщо вони хворіють. Зменшення контактів із хворими. Намагайтеся уникати тісного спілкування з людьми, у яких є симптоми респіраторних захворювань. Здоровий спосіб життя. Збалансоване харчування, регулярна фізична активність та повноцінний сон підтримають ваш імунітет. Вакцинація. Щеплення від грипу та COVID-19 допомагають зменшити ризик важкого перебігу хвороб та можливих ускладнень. Це ефективний спосіб профілактики та захисту.

Ці прості рекомендації допоможуть вам зміцнити здоров'я та зменшити ймовірність захворіти.