Кремлівські телеграм-канали намагаються відвести увагу від неспровокованого вторгнення своєї армії та пишуть, нібито спад народжуваності в Україні пов’язаний напряму із недовірою до влади та відсутністю перспектив у державі.

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Про це начебто пише британське видання The Times. Пропагандисти додають, що в Україні запроваджують ЛГБТ-цінності, які знижують народжуваність, і загалом це "геноцид" українців.

Що насправді написало The Times

30 січня 2024 року видання The Times справді опублікувало статтю про низькі показники народжуваності в Україні. З посиланням на аналітичний центр The Times зазначає, що Україна має найнижчий показник народжуваності у світі – у середньому 0,7 дитини на одну жінку.

Насправді падіння народжуваності в Україні фіксували ще до повномасштабного вторгнення. До прикладу, у 2019 році коефіцієнт фертильності складав 1,2 дитини на жінку. Проте вже у 2021 році цей показник збільшився до 1,6 та знову почав падати після 2022 року.

За словами провідної наукової співробітниці Інституту демографії Світлани Аксьонової, на падіння народжуваності в Україні вплинула пандемія COVID-19, унаслідок якої лише у 2021 році померло близько 86 тисяч людей. Щобільше, у 2021 році в більшості країн ЄС був компенсаційний приріст народжуваності, тоді як в Україні цього не відбулося.

Для вимірювання показників народжуваності найчастіше використовують 3 основні показники — загальний коефіцієнт народжуваності, який вимірює загальну кількість дітей народжених на тисячу населення, коефіцієнт фертильності (середня кількість дітей, яку жінка може народити протягом життя) та загальний показник усіх дітей, народжених за певний проміжок часу. Падіння народжуваності притаманне не лише Україні, а й більшості країн світу.

За даними аналітиків проєкту Our World in Data, 50 років тому одна жінка в середньому мала п’ятеро дітей. Однак до 2019 року це число скоротилося вдвічі. Передусім це пов’язано з розширенням прав і можливостей для жінок, зростання витрат на виховання дітей та їхній нижчій смертності. У звіті Департаменту з економічних та соціальних питань ООН зазначають, що у 2024 році показник фертильності у світі залишатиметься на рівні 2,3 дитини на жінку. Проте вже до 2050 року він може впасти до 2,1.

Що насправді впливає на народжуваність в Україні

У 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Найбільшу народжуваність зафіксували в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Серед чинників, які зараз впливають на падіння народжуваності в Україні можна виділити:

вбивство росіянами цивільних мешканців та системні обстріли;

міграція українців за кордон (зокрема вагітних) унаслідок російської агресії;

викрадення Росією українців на тимчасово окупованих територіях.

Автор матеріалу The Times також чітко вказує на перші два пункти, через які в Україні падає народжуваність. У статті немає жодних згадок про недовіру до влади під час планування вагітності. Тож, маніпулюючи статтями західних ЗМІ, росіяни вкотре намагаються приховати свої злочини.