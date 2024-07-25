Шахрайство з ліками

За даними слідства, голова цієї організованої групи, сімейний лікар з Дніпра, використовував фальшиві профілі в медичній системі HELSI для створення електронних рецептів.

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Ці профілі базувалися як на вигаданих даних, так і на інформації про померлих осіб. В результаті виписали понад 1,6 тисячі рецептів. Злочинна схема включала участь фармацевтів і керівників аптечних мереж, які допомагали "реалізувати" ці рецепти в обмін на грошові виплати з державного бюджету, виділені на програму "Доступні ліки".

Підозри та наслідки

Прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам, яким інкримінуються шахрайство в особливо великих розмірах і несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем.

У ході розслідування провели обшуки, під час яких вилучили документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та гроші. Також здійснюються заходи для позбавлення ліцензій аптечних закладів, які були залучені до цієї шахрайської схеми.

Цей випадок акцентує на необхідність більш жорсткого контролю за виписуванням та використанням електронних рецептів, щоб уникнути подібних зловживань у майбутньому.