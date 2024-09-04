У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як діяти у разі виявлення такої невідповідності.
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Можливий людський фактор
У відомстві порадили насамперед звернутися до лікаря, який вніс цей запис в електронну медичну картку, щоб з'ясувати причину.
"Це може бути помилка, адже людський фактор ніхто не скасовував. Попросіть видалити інформацію про недостовірний візит", – ідеться у повідомленні МОЗ.
Але, якщо вам не вдається сконтактуватися з лікарем, зверніться до керівництва медичного закладу, де власне було зафіксовано візит.
Зауважте! У МОЗ попередили, що якщо подібні випадки стаються часто, а регулярні недостовірні візити з одного ви помічаєте до одного і того ж закладу, це може свідчити про зловживання.
Як діяти при виявленні регулярних фейкових візитів
У такому разі потрібно подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 або за посиланням.
У міністерстві наголосили, що кожна скарга українців ретельно перевіряється, а у разі порушення – НСЗУ реагує відповідно.