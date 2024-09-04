В Министерстве здравоохранения объяснили, как действовать в случае выявления такого несоответствия.
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Возможный человеческий фактор
В ведомстве посоветовали прежде всего обратиться к врачу, который внес эту запись в электронную медицинскую карточку, чтобы выяснить причину.
"Это может быть ошибка, ведь человеческий фактор никто не отменял. Попросите удалить информацию о недостоверном визите", – говорится в сообщении Минздрава.
Но, если вам не удается связаться с врачом, обратитесь к руководству медицинского учреждения, где собственно был зафиксирован визит.
Заметьте! В Минздраве предупредили, что если подобные случаи происходят часто, а регулярные недостоверные визиты с одного вы замечаете в одно и то же заведение, это может свидетельствовать о злоупотреблениях.
Как действовать при обнаружении регулярных фейковых визитов
В таком случае нужно подать жалобу в НСЗУ по телефону 16-77 или по ссылке.
В министерстве отметили, что каждая жалоба украинцев тщательно проверяется, а в случае нарушения – НСЗУ реагирует соответственно.