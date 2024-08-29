Мова про контракти на 2025 рік. У НСЗУ пояснили прчиини, передусім ідеться про безпеку.

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Також НСЗУ передала на погодження до Міністерства охорони здоров'я України проєкти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг ще за двома пакетами Програми медичних гарантій на 2025 рік.

Оновлені пакети послуг

Проєкти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг у межах ПМГ-2025 оновили за такими пакетами:

стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій;

хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах.

Зверніть увагу: у 2025 році договір із НСЗУ на хірургічні операції у стаціонарі зможуть укласти ті заклади охорони здоров'я, які від 1 квітня до 30 вересня 2024 року виконали не менше 200 хірургічних втручань,

– наголосили в НСЗУ.

Та пояснили, що індикатор безпеки впроваджується для забезпечення українців та українок безпечними медичними послугами.

Раніше НСЗУ вже опублікувала затверджені МОЗ специфікації та умови закупівлі до 30 пакетів медичних послуг.