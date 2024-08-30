Гарячка Західного Нілу в Києві

Про це інформувала Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА. За її даними, серед заражених було 10 чоловіків та 7 жінок із різних районів Києва, а також двоє з Київської та Черкаської областей.

Також на тему На Рівненщині у вусі чоловіка виявили личинки мух

Всі вони потребували стаціонарної терапії через тяжкий стан здоров'я. Троє пацієнтів померли через ускладнення у вигляді менінгоенцефаліту.

Що відомо про гарячки Західного Нілу

Вірус гарячки Західного Нілу класифіковано як дуже небезпечний і входить до першої групи ризику за міжнародними стандартами ВООЗ. Він є родичем вірусів, що викликають енцефаліти та гарячку Денге.

Основні носії вірусу – деякі види комарів, які заражаються від крові інфікованих птахів, переважно перелітних, у яких вірус живе до 200 днів. Контактне зараження від тварин до людей є вкрай рідкісним.

Симптоми гарячки Західного Нілу варіюються: у більшості випадків хвороба протікає безсимптомно, але приблизно у 20% випадків розвивається грипоподібний стан з високою температурою, головним болем і іншими проявами інтоксикації. У тяжких випадках можливі менінгіт або енцефаліт – запалення мозку.

Наразі не існує специфічного лікування гарячки Західного Нілу, ведеться лише симптоматична терапія. Профілактика полягає в захисті від комарів за допомогою москітних сіток, репелентів та одягу, який покриває тіло, що особливо важливо при відвідуванні місць з високою активністю комах.