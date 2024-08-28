Зараження личинками мух на Рівненщині

Личинки кімнатних мух зазвичай викликають факультативні міази – паразитарні захворювання, що характеризуються присутністю личинок у різних органах або порожнинах тіла.

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Після детального обстеження і видалення личинок, пацієнт залишився під медичним наглядом для лікування супутніх патологій.

Як уникнути личинок мух

Мухи зазвичай розмножуються та відкладають яйця або живі личинки у місцях, багатих на органічні речовини, що розкладаються. Зараження ними переважно відбувається через недотримання санітарно-гігієнічних норм, особливо в місцях скупчення органічних відходів.

Личинки мух можуть локалізуватися не тільки у шкірі, але й у носових і вушних ходах, ротовій порожнині, а також у кишківнику та навіть у сечовивідних шляхах, залежно від шляху їхнього проникнення.

Основні заходи профілактики полягають у ретельному санітарному очищенні територій, використанні захисних сіток, а також різних пристроїв для знищення мух. Важливо не залишати відкритих джерел їжі та неприбраного посуду, що може приваблювати мух. У разі масового розмноження комах необхідно вдатися до застосування інсектицидів для їх винищення.