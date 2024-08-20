Карантин через сказ

Після лабораторного підтвердження сказу у лисиці, яка мала контакт з людиною, в Смілі було оголошено карантин на два місяці.

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Чоловіку, якого вкусила інфікована тварина, надають антирабічні щеплення у травмпункті КНП "Смілянська міська лікарня".

За словами головного державного санітарного лікаря Черкаської області Володимира Папача, впродовж останніх 20 років в області був зафіксований лише один випадок зараження сказом. Інцидент стався у липні 2003 року у Звенигородському районі, коли дитину покусав заражений кіт. На жаль, батьки ігнорували цей інцидент, і дитина померла від хвороби.

Що відомо про сказ

Сказ – інфекційне захворювання, що передається людині від тварин. Щороку сказ стає причиною смерті для 60 тисяч людей. Переважна більшість смертельних випадків – до 99% – відбувається в результаті укусів заражених собак.

Коли клінічні ознаки сказу проявляються, шанси порятунок пацієнта вкрай малі. Зареєстровано всього 25 випадків виживання після того, як вірус закріпився у центральній нервовій системі, ефективного лікування на такій стадії не існує. Однак після укусу інфікованої тварини можна запобігти розвитку хвороби за допомогою постекспозиційної профілактики (ПЕП), яка включає негайне введення спеціальної сироватки.

Симптоми сказу. Перші ознаки сказу: підвищення температури, біль, поколювання і незвичне відчуття печіння в області укусу. Потім вірус починає поширюватися центральною нервовою системою. Інкубаційний період, іноді від моменту зараження до появи перших симптомів, варіюється від одного тижня до року і залежить від місця укусу і кількості вірусу. У середньому цей період становить 2 – 3 місяці.

При буйній формі сказу після початкових ознак виникають гіперактивність, збудження, страх води, а потім настає смерть від зупинки серця та дихання. При паралітичній формі м'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу, і людина впадає в кому, з якої вже не прокидається. Від появи симптомів до смерті зазвичай минає від одного до двох тижнів.