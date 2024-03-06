Чоловік вакцинувався 217 разів

Інформацію про цей екстраординарний випадок вчені отримали із публікацій з преси. Розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою, підтвердило 134 випадки вакцинації цього пацієнта проти SARS-CoV-2 протягом дев'яти місяців.

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Однак, за словами самого чоловіка, за період 29 місяців він отримав 217 щеплень. У зв'язку з цим правоохоронні органи почали розслідування за фактом обману, але будь-які кримінальні звинувачення щодо "рекордсмена з щеплень" так і не пред'явили. Вчинки чоловіка, що порушують медичні рекомендації щодо вакцинації, він пояснив "особистими мотивами".

Експерти з Університету Ерлангена – Нюрнберга зв'язалися з чоловіком і запропонували йому пройти медичне обстеження для визначення імунологічних наслідків гіпервакцинації. Чоловік погодився надати зразки крові та слини для аналізу. Щобільше, під час дослідження чоловікові було зроблено ще одну вакцинацію на його прохання, а потім лікарі провели додаткові аналізи крові.

Потенційні ризики гіпервакцинації

Первинна та повторна вакцинація можуть посилити імунну відповідь організму на інфекцію. Однак, хронічна дія певних антигенів може теоретично призвести до імунологічної толерантності, тобто до відсутності імунної відповіді на патоген.

Подібний ефект спостерігається при хронічних інфекціях з регулярними загостреннями, таких як ВІЛ або гепатит B. Т-лімфоцити або Т-клітини, які допомагають організму розпізнавати та знищувати клітини з чужорідними антигенами, ніби "виснажуються" і починають виділяти менше речовин, що викликають запалення. При такому звиканні до антигенів, імунна система слабшає та вже не може повноцінно боротися з патогеном.

Гіпервакцинація проти коронавірусу не мала негативного впливу

Проте проведене німецькими медиками дослідження показало, що з чоловіком із Магдебурга нічого подібного не сталося.

У ході аналізу у чоловіка виявили високий рівень Т-лімфоцитів, які забезпечують імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2. У нього вони були навіть у більшій кількості порівняно з пацієнтами з контрольної групи, які були вакциновані від коронавірусу тричі.

Лікарі не виявили жодних ознак виснаження у T-лімфоцитах: вони боролися з вірусом так само ефективно, як і клітини учасників контрольної групи. Крім того, рівень Т-клітин пам'яті, які зберігають інформацію про антигени, що раніше діяли, і створюють швидку вторинну імунну відповідь, у пацієнта з Магдебурга був таким же високим, як і у контрольних піддослідних.

Таким чином, медики не виявили свідчень послаблення імунної відповіді, скоріше навпаки. І навіть 217 щеплення проти коронавірусу, яке чоловік отримав у ході дослідження, безсумнівно, спрацювало: після неї кількість антитіл до SARS-CoV-2 суттєво зросла.

З використанням зразків крові вчені також перевірили реакцію імунної системи пацієнта на інші патогени та з'ясували, що вона залишилася неушкодженою. У результаті медики дійшли висновку, що гіпервакцинація не вплинула на імунітет чоловіка, попри те, що він був щеплений вісьмома різними вакцинами.