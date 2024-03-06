Мужчина вакцинировался 217 раз

Информацию об этом экстраординарном случае ученые получили из публикаций из прессы. Расследование, которое проводилось местной прокуратурой, подтвердило 134 случая вакцинации этого пациента против SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев.

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Однако, по словам самого мужчины, за период 29 месяцев он получил 217 прививок. В связи с этим правоохранительные органы начали расследование по факту обмана, но какие-либо уголовные обвинения в отношении "рекордсмена по прививкам" так и не предъявили. Поступки мужчины, нарушающие медицинские рекомендации по вакцинации, он объяснил "личными мотивами".

Эксперты из Университета Эрлангена – Нюрнберга связались с мужчиной и предложили ему пройти медицинское обследование для определения иммунологических последствий гипервакцинации. Мужчина согласился предоставить образцы крови и слюны для анализа. Более того, во время исследования мужчине было сделано еще одну вакцинацию по его просьбе, а затем врачи провели дополнительные анализы крови.

Потенциальные риски гипервакцинации

Первичная и повторная вакцинация могут усилить иммунный ответ организма на инфекцию. Однако, хроническое действие определенных антигенов может теоретически привести к иммунологической толерантности, то есть к отсутствию иммунного ответа на патоген.

Подобный эффект наблюдается при хронических инфекциях с регулярными обострениями, таких как ВИЧ или гепатит B. Т-лимфоциты или Т-клетки, которые помогают организму распознавать и уничтожать клетки с чужеродными антигенами, как бы "истощаются" и начинают выделять меньше веществ, вызывающих воспаление. При таком привыкании к антигенам, иммунная система ослабевает и уже не может полноценно бороться с патогеном.

Гипервакцинация против коронавируса не имела негативного влияния

Однако проведенное немецкими медиками исследование показало, что с мужчиной из Магдебурга ничего подобного не произошло.

В ходе анализа у мужчины обнаружили высокий уровень Т-лимфоцитов, которые обеспечивают иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2. У него они были даже в большем количестве по сравнению с пациентами из контрольной группы, которые были вакцинированы от коронавируса трижды.

Врачи не обнаружили никаких признаков истощения в T-лимфоцитах: они боролись с вирусом так же эффективно, как и клетки участников контрольной группы. Кроме того, уровень Т-клеток памяти, которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах, и создают быстрый вторичный иммунный ответ, у пациента из Магдебурга был таким же высоким, как и у контрольных подопытных.

Таким образом, медики не обнаружили свидетельств ослабления иммунного ответа, скорее наоборот. И даже 217 прививка против коронавируса, которую мужчина получил в ходе исследования, несомненно, сработала: после нее количество антител к SARS-CoV-2 существенно возросло.

С использованием образцов крови ученые также проверили реакцию иммунной системы пациента на другие патогены и выяснили, что она осталась неповрежденной. В результате медики пришли к выводу, что гипервакцинация не повлияла на иммунитет мужчины, несмотря на то, что он был привит восемью различными вакцинами.