В Украине более 140 тысяч человек заболели коронавирусным недугом. Темпы распространения инфекции не снизились, а наоборот ускорились. Стартовало обучение в школах, а следовательно риски инфицирования детей беспокоят многих. В мире ситуация тоже без улучшений, в общем COVID-19 уже заболели более 27 миллионов людей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 8 сентября

За минувшие сутки в Украине инфицировались SARS-CoV-2 еще 2 411 человек. Следовательно, по состоянию на 8 сентября COVID-19 диагностировали у 140 479 жителей страны.

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Со вчерашнего дня выписали 940 пациентов. Последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат. Впрочем, к сожалению, еще 57 больных умерли – это сейчас наибольшее количество смертей в Украине с начала пандемии.

В целом 63 546 больных уже выздоровели, но 2 934 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Коронавирус в областях Украины 8 сентября

Винницкая область – 4 450 (+44);

Волынская область – 5 943 (+60);

Днепропетровская область – 2 843 (+76);

Донецкая область – 1 675 (+45);

Житомирская область – 3 812 (+66);

Закарпатская область – 8 180 (+89);

Запорожская область – 1 981 (+50);

Ивано-Франковская область – 10 508 (+160);

Кировоградская область – 867 (+9);

Киев – 15 511 (+235);

Киевская область – 6 370 (+92);

Львовская область – 16 073 (+192);

Луганская область – 448 (+14);

Николаевская область – 1 690 (+25);

Одесская область – 8 721 (+196);

Полтавская область – 997 (+24);

Ровненская область – 9 860 (+98);

Сумская область – 2 070 (+107);

Тернопольская область – 7 580 (+190);

Харьковская область – 11 202 (+230);

Херсонская область – 518 (+18);

Хмельницкая область – 3 253 (+58);

Черновицкая область – 11 431 (+159);

Черкасская область – 2 046 (+96);

Черниговская область – 2 450 (+78).

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 447 (+5);

Черновицкая область – 303 (+1);

Закарпатская область – 273 (+2);

Киев – 246 (+4);

Ивано-Франковская область – 244 (+2);

Харьковская область – 241 (+6);

Ровненская область – 138 (+2);

Волынская область – 129 (+2);

Одесская область – 135 (+11);

Киевская область – 117 (+1);

Винницкая область – 90;

Тернопольская область – 87 (+2);

Житомирская область – 75 (+1);

Днепропетровская область – 66 (+3);

Хмельницкая область – 56 (+4);

Кировоградская область – 47;

Черкасская область – 41;

Николаевская область – 40 (+1);

Сумская область – 31 (+2);

Черниговская область – 30 (+3);

Запорожская область – 27 (+2);

Донецкая область – 26 (+2);

Полтавская область – 22;

Херсонская область – 14;

Луганская область – 4 (+1).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Семеро новых больных госпитализировали в больницы. За все время пандемии выздоровели 1 437 военных, но 6 умерли во время течения заболевания. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 491 военнослужащий.

со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Семеро новых больных госпитализировали в больницы. За все время пандемии выздоровели 1 437 военных, но 6 умерли во время течения заболевания. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 491 военнослужащий. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 102 медработников. С начала пандемии в Украине SARS-CoV-2 обнаружили у 12 171 медицинского работника. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,7%. Около 7,7 тысячи из них уже выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 102 медработников. С начала пандемии в Украине SARS-CoV-2 обнаружили у 12 171 медицинского работника. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,7%. Около 7,7 тысячи из них уже выздоровели. К сожалению, по меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Сколько правоохранителей заболели COVID-19: почти 2 тысячи сотрудников Министерства внутренних дел. В министерстве также получили 2,7 миллиарда гривен. Эти деньги были указаны на доплаты для 87 тысяч сотрудников ведомства. Для людей, которые непосредственно работали на улицах и выезжали на места правонарушений, а из-за этого имели повышенную вероятность подхватить COVID-19.

В Херсоне заработали COVID-патрули: фото проверок

На Херсонщине заработали COVID-патрули, которые проверяют соблюдение жителями требований карантина. Сейчас в регионе действуют 28 таких патрулей. Патрули проверяют, как жители Херсона и области соблюдают требования карантина.

Всего полиция составила уже 1 160 протоколов об административном правонарушении.

Важно: штраф за нарушение карантина составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Все протоколы, которые составляют сотрудники полиции, направляют на рассмотрение суда. Суд решает, в каком размере штраф должен уплатить нарушитель, или же принимает решение об отсутствии оснований для штрафа.

Местные выборы 2020: как организовать голосование во время коронавируса

Накануне местных выборов нужно разработать алгоритмы на случаи вспышек коронавируса у членов комиссий. Самой большой зоной риска являются три дня перед голосованием и несколько дней после него.

К сожалению на данный момент в Украине нет четкого механизма проведения выборов. Как выход можно проводить тестирование на COVID-19 всем членам избирательной комиссии.

Врач сообщила о критической ситуации с COVID-19 во Франковске, мэр все опровергает

Врач-реаниматолог из Ивано-Франковской центральной городской больницы Иванна Дыдык заявила, что в их больнице не осталось мест в отделении реанимации и свободных аппаратов ИВЛ.

А вот мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и главный врач Тарас Масляк опровергли эту информацию. Мэр заявил, что слова врача не соответствуют действительности. Мол, больные действительно есть, но их количество уменьшается. Он заверил, что сейчас ситуация под контролем.

Обучение в школе во время пандемии

Ученики проучились первую неделю в школе. И из-за пандемии, для некоторых учебных заведений это стало настоящим испытанием. В частности, учителя и родители учеников столкнулись с определенными вопросами относительно обучения.

Самая большая проблема, с которой столкнулись школы в период карантина, связана с непониманием, как правильно организовать учебный процесс.

Больше об обучении в школе Образовательный омбудсмен дал ответы на самые распространенные вопросы



Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 27 512 444 больных коронавирусом. Зато 19 608 189 пациентов уже выздоровели. Но 897 242 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 485 708;

Индия – 4 284 103;

Бразилия – 4 147 794;

Россия – 1 035 789;

Перу – 691 575.

ВОЗ призвала готовиться к новому этапу COVID-19

Всемирная ассоциация здравоохранения призвала мир готовиться к новому этапу пандемии COVID-19 и инвестировать в здравоохранение. В ВОЗ подтвердили, что именно это обеспечит более здоровое и безопасное будущее.

Когда завершится пандемия

ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 может закончиться менее чем за 2 года.

Борьбу с вирусом затрудняют тесные контакты между людьми и глобализация.

Новые технологии помогут завершить пандемию быстрее, чем пандемию "испанки".

Завершить пандемию поможет вакцина, изготовление которой прогнозируют на 2021 год.

Цены на нефть продолжают падать: почему сырье дешевеет

8 сентября 2020 года, цены на нефть упали еще больше на фоне опасений по поводу медленного восстановления спроса на топливо в США. Ведь пик автомобильного сезона в США закончился, а долгие выходные ко Дню труда усилили рост числа новых случаев коронавируса.

Цены на нефть сегодня: последние изменения:

Фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели почти на 3%, достигнув стоимости в 38,70 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,4% до 41,86 доллара за баррель. Накануне, 7 сентября, стоимость сырья этой марки опустилась на 1,5%.

Впечатляющая акция в честь погибших из-за COVID-19

Символическую акцию устроили на одной из центральных площадей Тель-Авива. Там активисты поставили более тысячи пустых стульев с красными розами.

Организаторы инсталляции "Движение социальной справедливости "Стоим вместе" сообщили, что кресла использовались для освещения пустых мест за столами во время предстоящих праздников.



Стулья на центральной площади Тель-Авива / Фото The Times of Israel

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Опасная защита: каких компонентов не должно быть в антисептике

Лучший антисептик тот, который имеет больше спирта и мало других ингредиентов. Согласно данным ВОЗ и CDC, дезинфицирующие средства для рук должны иметь не менее 60% этилового спирта или 70% изопропилового спирта.

Следует избегать антисептиков с метанолом или 1-пропанолом. Оба вещества могут быть высокотоксичными.