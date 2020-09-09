В Украине выявили еще 2 551 больного COVID-19: статтистика
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 143 030 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Новые данные появились в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной аппаратом СНБО Украины.
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В целом подтверждены в Украине 143 030 случаев заражения COVID-19. 2 979 человек умерли от осложнений. 45 из них – за минувшие сутки.
Из положительных новостей – 64 703 человека выздоровели от инфекции, за предыдущие сутки это количество увеличилось на 1 157.
По состоянию на 9 сентября зафиксированы 75 348 активных случаев.
Сколько случаев коронавируса подтвердили в Украине
- Львовская область – 16 269 (+196)
- Киев – 15 821 (+310)
- Черновицкая область – 11 581 (+150)
- Харьковская область – 11 493 (+291)
- Ивано-Франковская область – 10 659 (+151)
- Ровненская область – 9 943 (+83)
- Одесская область – 8 827 (+106)
- Закарпатская область – 8 277 (+97)
- Тернопольская область – 7 824 (+244)
- Киевская область – 6 459 (+89)
- Волынская область – 6 015 (+72)
- Винницкая область – 4 503 (+53)
- Житомирская область – 3 879 (+67)
- Хмельницкая область – 3 355 (+102)
- Днепропетровская область – 2 923 (+80)
- Черниговская область – 2 515 (+65)
- Сумская область – 2 143 (+73)
- Черкасская область – 2121 (+75)
- Запорожская область – 2 041 (+60)
- Донецкая область – 1 762 (+87)
- Николаевская область – 1 714 (+24)
- Полтавская область – 1 018 (+21)
- Кировоградская область – 870 (+3)
- Херсонская область – 538 (+20)
- Луганская область – 480 (+32)
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