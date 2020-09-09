Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 143 030 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Новые данные появились в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной аппаратом СНБО Украины.

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В целом подтверждены в Украине 143 030 случаев заражения COVID-19. 2 979 человек умерли от осложнений. 45 из них – за минувшие сутки.

Из положительных новостей – 64 703 человека выздоровели от инфекции, за предыдущие сутки это количество увеличилось на 1 157.

По состоянию на 9 сентября зафиксированы 75 348 активных случаев.

Сколько случаев коронавируса подтвердили в Украине

Львовская область – 16 269 (+196)

Киев – 15 821 (+310)

Черновицкая область – 11 581 (+150)

Харьковская область – 11 493 (+291)

Ивано-Франковская область – 10 659 (+151)

Ровненская область – 9 943 (+83)

Одесская область – 8 827 (+106)

Закарпатская область – 8 277 (+97)

Тернопольская область – 7 824 (+244)

Киевская область – 6 459 (+89)

Волынская область – 6 015 (+72)

Винницкая область – 4 503 (+53)

Житомирская область – 3 879 (+67)

Хмельницкая область – 3 355 (+102)

Днепропетровская область – 2 923 (+80)

Черниговская область – 2 515 (+65)

Сумская область – 2 143 (+73)

Черкасская область – 2121 (+75)

Запорожская область – 2 041 (+60)

Донецкая область – 1 762 (+87)

Николаевская область – 1 714 (+24)

Полтавская область – 1 018 (+21)

Кировоградская область – 870 (+3)

Херсонская область – 538 (+20)

Луганская область – 480 (+32)



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