Испытание вакцины от COVID-19 приостановили из-за непонятного побочного эффекта в добровольца
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины в Великобритании из-за непонятных побочных последствий.
Это стандартная мера предосторожности во время испытаний вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызвали серьезных реакций у добровольцев. Об этом пишет издание CNN.
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Это нормально действие, которое должно происходить каждый раз, когда во время одного из испытаний оказывается потенциально непонятное заболевание. Пока оно расследуется, чтобы обеспечить целостность испытаний,
– говорится в сообщении.
Разработчики добавили, что в больших испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо.
Напомним, что вакцина AstraZeneca – одна из трех вакцин против коронавируса, находящаяся на третьей стадии испытаний в США.
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