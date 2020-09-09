Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины в Великобритании из-за непонятных побочных последствий.

Это стандартная мера предосторожности во время испытаний вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызвали серьезных реакций у добровольцев. Об этом пишет издание CNN.

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Это нормально действие, которое должно происходить каждый раз, когда во время одного из испытаний оказывается потенциально непонятное заболевание. Пока оно расследуется, чтобы обеспечить целостность испытаний,

– говорится в сообщении.

Разработчики добавили, что в больших испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо.

Напомним, что вакцина AstraZeneca – одна из трех вакцин против коронавируса, находящаяся на третьей стадии испытаний в США.

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