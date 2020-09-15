У результатах дослідження російської потенційної вакцини проти коронавірусу фахівці виявили сумнівні дані. Тепер вчені ще більше занепокоєні тим, що людям дозволили робити щеплення за межами клінічних випробувань.

У Росії вже схвалили використання вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". Тобто щеплення можуть зробити люди, які не беруть участь у клінічних випробувань. Але від наукової спільності прилетіла ложка дьогтю. У провідному науковому журналі Nature вчені з різних куточків світу звернулися до росіян з відкритим листом, наповненим аргументованою критикою.

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Цього місяці розробники російської вакцини опублікували результати своїх досліджень в медичному журналі The Lancet. Група незалежних науковців помітила, що деякі дані постійно повторюються. Натомість сам звіт представлений лише у формі графіків без вказівки детальних даних, на які вони опираються.

Хоча дослідження, описане в цьому звіті, потенційно може бути значним, форма представлення даних викликає ряд незручностей і вимагає доступу до оригінальних даних для повного розслідування,

– йдеться у відкритому листі.

Під відкритим листом підписалися 38 вчених. За словами молекулярного біолога Енріко Буччі, він помітив декілька речей, які ніяк не сходяться.

До прикладу, в одному з пунктів звіту російські автори вказали заміри рівня імунних клітин в крові добровольців, яким кололи вакцини з різною рецептурою. Всього було 2 групи з 9 учасників. Італійського мікробіолога насторожив той факт, що в багатьох людей з різних груп рівень антитіл в крові був однаковим.

Шанси, що це могло статися за збігом обставин, надзвичайно мізерні,

– заявив Енріко Буччі.

Дослідник вірусних респіраторних інфекцій з Північно-Західного університету Еванстона підкреслив, що поява однакових закономірностей в даних двох різних оцінок "дуже малоймовірна". На його думку, таке дивне явище – це не дрібниця.

Ми не звинувачуємо нікого в неприпустимій для наукового світу поведінці, а просимо роз'яснень, як такі очевидно однакові дані могли з'явитися. Коли ми побачили повідомлення про те, що Росія почала робити ін'єкції вакцини людям за межами клінічних випробувань, ми відчули, що повинні висловитися негайно,

– додав Буччі.

Як відреагувала Росія

Автором російського звіту про випробування вакцини вказаний Денис Логунов, дослідник з Національного дослідницького центру епідеміології й мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.

Напряму він так і не відповів на запити Nature. Втім, в інтерв'ю російському виданню Meduza він заявив, що не збирається реагувати на відкритий лист науковців.

Традиційно він заперечував і те, що в опублікованих даних про вакцину є помилки. За його словами, оцінки рівнів антитіл "були точно такими, як там написано".