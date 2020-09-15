В результатах исследования российской потенциальной вакцины против коронавируса специалисты обнаружили сомнительные данные. Теперь ученые еще больше обеспокоены тем, что людям разрешили делать прививки за пределами клинических испытаний.

В России уже одобрили использование вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". То есть прививки могут сделать люди, которые не участвуют в клинических испытаниях. Но от научной общности прилетела ложка дегтя. В ведущем научном журнале Nature ученые из разных уголков мира обратились к россиянам с открытым письмом, наполненным аргументированной критикой.

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В этом месяце разработчики российской вакцины опубликовали результаты своих исследований в медицинском журнале The Lancet. Группа независимых ученых заметила, что некоторые данные постоянно повторяются. Зато сам отчет представлен только в форме графиков без указания подробных данных, на которые они опираются.

Хотя исследование, описанное в этом отчете, потенциально может быть значительным, форма представления данных вызывает ряд неудобств и требует доступа к оригинальным данным для полного расследования,

– говорится в открытом письме.

Под открытым письмом подписались 38 ученых. По словам молекулярного биолога Энрико Буччи, он заметил несколько вещей, которые никак не сходятся.

К примеру, в одном из пунктов отчета российские авторы указали замеры уровня иммунных клеток в крови добровольцев, которым кололи вакцины с различной рецептурой. Всего было 2 группы по 9 участников. Итальянского микробиолога насторожил тот факт, что у многих людей из разных групп уровень антител в крови был одинаковым.

Шансы, что это могло произойти по стечению обстоятельств, чрезвычайно низкие,

– заявил Энрико Буччи.

Исследователь вирусных респираторных инфекций с Северо-Западного университета Эванстона подчеркнул, что появление одинаковых закономерностей в данных двух разных оценок "очень маловероятны". По его мнению, такое странное явление – это не мелочь.

Мы не обвиняем никого в недопустимом для научного мира поведении, а просим разъяснений, как такие очевидно одинаковые данные могли появиться. Когда мы увидели сообщение о том, что Россия начала делать инъекции вакцины людям за пределами клинических испытаний, мы почувствовали, что должны высказаться немедленно,

– добавил Буччи.

Как отреагировала Россия

Автором российского отчета об испытаниях вакцины указан Денис Логунов, исследователь из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Напрямую он так и не ответил на запросы Nature. Впрочем, в интервью российскому изданию Meduza он заявил, что не собирается реагировать на открытое письмо ученых.

Традиционно он отрицал и то, что в опубликованных данных о вакцине есть ошибки. По его словам, оценки уровней антител "были точно такими, как там написано".