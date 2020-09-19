Вакцина від COVID-19: Єврокомісія підписала другий контракт на постачання
Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу. Там назвали умови, за яких і коли ЄС отримає препарат.
Про це повідомили на офіційній сторінці Єврокомісії. Це вже друга така угода, підписана виконавчим органом ЄС.
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За умовами контракту, коли препарат буде готовий, Євросоюз отримає 300 мільйонів доз для кожної країни-члена. Договір підписали з британською та французькою компаніями, які спільно розробляють ліки проти COVID-19.
Загальну суму контракту та ціну вакцини для кінцевих споживачів поки не розголошують.
Забезпечення потреб ЄС
Європейські чиновники запевняють: створять рівні умови для всіх країн Європейського Союзу, щоб забезпечити громадян щепленням. Крім того, у Брюсселі працюють над угодами з іншими розробниками препаратів від коронавірусу для повного забезпечення потреб ЄС у вакцинах.
Ми створимо диверсифікований портфель перспективних вакцин, які ґрунтуються на різних типах технологій, що підвищить наші шанси знайти ефективний засіб проти вірусу,
– зазначила голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйнен.