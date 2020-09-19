Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса. Там назвали условия, при которых и когда ЕС получит препарат.

Об этом сообщили на официальной странице Еврокомиссии. Это уже второе такое соглашение, подписанное исполнительным органом ЕС.

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По условиям контракта, когда препарат будет готов, Евросоюз получит 300 миллионов доз для каждой страны-члена. Договор подписали с британской и французской компаниями, которые совместно разрабатывают лекарство против COVID-19.

Общую сумму контракта и цену вакцины для конечных потребителей пока не разглашают.

Обеспечение потребностей ЕС

Европейские чиновники уверяют: создадут равные условия для всех стран Европейского Союза, чтобы обеспечить граждан прививкой. Кроме того, в Брюсселе работают над соглашениями с другими разработчиками препаратов от коронавируса для полного обеспечения потребностей ЕС в вакцинах.

Мы создадим диверсифицированный портфель перспективных вакцин, которые основаны на различных типах технологий, что повысит наши шансы найти эффективное средство против вируса,

– отметила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

К слову. Недавно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что если эффективная вакцина против коронавируса и появится, то это совсем не значит, что она поможет всем.