Вакцина от COVID-19: Еврокомиссия подписала второй контракт на поставку
Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса. Там назвали условия, при которых и когда ЕС получит препарат.
Об этом сообщили на официальной странице Еврокомиссии. Это уже второе такое соглашение, подписанное исполнительным органом ЕС.
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По условиям контракта, когда препарат будет готов, Евросоюз получит 300 миллионов доз для каждой страны-члена. Договор подписали с британской и французской компаниями, которые совместно разрабатывают лекарство против COVID-19.
Общую сумму контракта и цену вакцины для конечных потребителей пока не разглашают.
Обеспечение потребностей ЕС
Европейские чиновники уверяют: создадут равные условия для всех стран Европейского Союза, чтобы обеспечить граждан прививкой. Кроме того, в Брюсселе работают над соглашениями с другими разработчиками препаратов от коронавируса для полного обеспечения потребностей ЕС в вакцинах.
Мы создадим диверсифицированный портфель перспективных вакцин, которые основаны на различных типах технологий, что повысит наши шансы найти эффективное средство против вируса,
– отметила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.