Фармацевтична компанія AstraZeneca, яка спільно з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, може продовжувати випробування на людях.

Клінічні випробування препарату відновили. Управління по контролю за лікарськими засобами і виробами медичного призначення (MHRA) заявили, що це безпечно, повідомляє пресслужба фармкомпанії AstraZeneca.

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Нагадаємо, що минулого тижня AstraZeneca поставили на паузу випробування вакцини на людях через те, що в одного з добровольців з'явилася незвична хвороба.

Тоді гендиректор заявив, що він не знає діагноз і не має підтвердження того, що у людини поперечний мієліт. Розробники додали, що у великих випробуваннях хвороби будуть виникати випадково, але їх потрібно перевіряти ретельно й незалежно.

Попри те, що випробування потенційної вакцини відновили, у компанії не уточнили, на що захворів учасник дослідження і які він мав проблеми зі здоров'ям. У пресслужбі повідомили що виробники не можуть розкрити подальшу медичну інформацію. Втім, вона буде надана усім дослідникам та учасникам випробування.

Зазначимо, що вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca та Оксфордського університету вважається однією з найперспективніших. Це одна з небагатьох вакцин, яка дійшла до третьої фази досліджень.

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