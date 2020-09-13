Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может продолжать испытания на людях.

Клинические испытания препарата возобновили. Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) заявили, что это безопасно, сообщает пресс-служба фармкомпании AstraZeneca.

К теме Оксфордская вакцина против коронавируса может быть готова до конца года

Напомним, что на прошлой неделе AstraZeneca поставили на паузу испытание вакцины на людях из-за того, что у одного из добровольцев появилась необычная болезнь.

Тогда гендиректор заявил, что он не знает диагноз и не имеет подтверждения того, что у человека поперечный миелит. Разработчики добавили, что в больших испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо.

Несмотря на то, что испытания потенциальной вакцины возобновили, в компании не уточнили, чем заболел участник исследования и какие он имел проблемы со здоровьем. В пресс-службе сообщили что производители не могут раскрыть дальнейшую медицинскую информацию. Впрочем, она будет предоставлена всем исследователям и участникам испытания.

Отметим, что вакцина против коронавирус от AstraZeneca и Оксфордского университета считается одной из самых перспективных. Это одна из немногих вакцин, которая дошла до третьей фазы исследований.

Также хорошие результаты показали: