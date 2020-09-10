Оксфордська вакцина проти коронавірусу може бути готовою до кінця року
Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину проти COVID-19, ймовірно, представить готову вакцину до кінця цього року. Звісно, якщо дослідження будуть відновлені.
Про це повідомив гендиректор компанії Паскаль Соріот, пише газета The Wall Street Journal.
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Ми все ще можемо отримати вакцину до кінця року, на початку наступного року,
– заявив Соріот.
Віндодав, що до початку 2021 року в компанії можуть бути готові потужності по виробництву вакцини для населення Землі. Компанія також планує зробити вакцину доступною відразу для населення всіх регіонів планети в один і той же час.
Нагадаємо, AstraZeneca призупинила випробування розробки своєї вакцини у Великій Британії через незрозумілі побічні наслідки.
За словами гендиректора, він не знає діагноз цього добровольця і не має підтвердження того, що у людини поперечний мієліт.
Нині є кілька вакцин, які показали найкращі результати
- три вакцини китайського виробництва;
- вакцина компанії Moderna;
- вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer;
- російська вакцина (але наукова публікація про її ефективність викликала критику в науковців з різних країн);
- оксфордська вакцина від AstraZeneca (наразі призупинила випробування через незрозумілі побічні наслідки).
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу