Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка разом із Оксфордським університетом розробляє вакцину проти COVID-19, ймовірно, представить готову вакцину до кінця цього року. Звісно, якщо дослідження будуть відновлені.

Про це повідомив гендиректор компанії Паскаль Соріот, пише газета The Wall Street Journal.

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Ми все ще можемо отримати вакцину до кінця року, на початку наступного року,

– заявив Соріот.

Віндодав, що до початку 2021 року в компанії можуть бути готові потужності по виробництву вакцини для населення Землі. Компанія також планує зробити вакцину доступною відразу для населення всіх регіонів планети в один і той же час.

Нагадаємо, AstraZeneca призупинила випробування розробки своєї вакцини у Великій Британії через незрозумілі побічні наслідки.

За словами гендиректора, він не знає діагноз цього добровольця і не має підтвердження того, що у людини поперечний мієліт.

Нині є кілька вакцин, які показали найкращі результати

три вакцини китайського виробництва;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer;

російська вакцина (але наукова публікація про її ефективність викликала критику в науковців з різних країн);

оксфордська вакцина від AstraZeneca (наразі призупинила випробування через незрозумілі побічні наслідки).



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу