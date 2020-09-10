Оксфордская вакцина против коронавируса может быть готова к концу года
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против COVID-19, вероятно, представит готовую вакцину до конца этого года. Конечно, если исследования будут восстановлены.
Об этом сообщил гендиректор компании Паскаль Сориот, пишет газета The Wall Street Journal.
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Мы все еще можем получить вакцину до конца года, в начале следующего года,
– заявил Сориот.
Он добавил, что к началу 2021 года в компании могут быть готовы мощности по производству вакцины для населения Земли. Компания также планирует сделать вакцину доступной сразу для населения всех регионов планеты в одно и то же время.
Напомним, AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины в Великобритании из-за непонятных побочных последствий.
По словам гендиректора, он не знает диагноз этого добровольца и не имеет подтверждения того, что у человека поперечный миелит.
Сейчас есть несколько вакцин, которые показали лучшие результаты
- три вакцины китайского производства;
- вакцина компании Moderna;
- вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer;
- российская вакцина (но научная публикация о ее эффективности вызвала критику в ученых из разных стран);
- оксфордская вакцина от AstraZeneca (сейчас приостановила испытания из-за непонятных побочных последствий).
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