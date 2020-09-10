Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против COVID-19, вероятно, представит готовую вакцину до конца этого года. Конечно, если исследования будут восстановлены.

Об этом сообщил гендиректор компании Паскаль Сориот, пишет газета The Wall Street Journal.

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Мы все еще можем получить вакцину до конца года, в начале следующего года,

– заявил Сориот.

Он добавил, что к началу 2021 года в компании могут быть готовы мощности по производству вакцины для населения Земли. Компания также планирует сделать вакцину доступной сразу для населения всех регионов планеты в одно и то же время.

Напомним, AstraZeneca приостановила испытания разработки своей вакцины в Великобритании из-за непонятных побочных последствий.

По словам гендиректора, он не знает диагноз этого добровольца и не имеет подтверждения того, что у человека поперечный миелит.

Сейчас есть несколько вакцин, которые показали лучшие результаты

три вакцины китайского производства;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer;

российская вакцина (но научная публикация о ее эффективности вызвала критику в ученых из разных стран);

оксфордская вакцина от AstraZeneca (сейчас приостановила испытания из-за непонятных побочных последствий).



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