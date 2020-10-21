Міністерство охорони здоров'я намагається знову повернути собі контроль над закупівлями, які наразі проводять через підпорядковане йому державне підприємство "Медичні закупівлі України". Це може нести корупційні ризики та значно затягувати процес закупівлі.

Копію проєкту постанови, яку уряд має розглянути на найближчих засіданнях опублікували журналісти Bihus.Info.

Читайте також Закупівлі ліків в Україні: чому процес гальмується та хто може залишитися без допомоги

Про що мова

Ймовірно, МОЗ хоче внести зміни до вже затвердженого порядку використання бюджетних коштів на централізовані медичні закупівлі, яким усі закупівельні процеси відмежовані від міністерства і передані спеціалізованому держпідприємству.

Таким чином керівництво Міністерства охорони здоров'я може повернути собі повний контроль над процесом – зокрема, виключне право формувати технічні вимоги та характеристики до товарів перед оголошенням торгів.

Чому цього не можна допустити

Це загрожує внесенням заздалегідь узгоджених під конкретний товар умов, щоб не допускати інших учасників на торги.

Ще у 2015-го році для того, щоб попередити корупцію при купівлі лікарських засобів, обладнання і виробів медичного призначення – закупівельні функції від МОЗ передали спочатку до міжнародних організацій.

Принципи ефективності ДП Медзакупівлі

За оцінкою Рахункової палати – це дозволило заощадити до 39% бюджетних коштів, а окремі ліки держава почала купувати у 67 разів дешевше, ніж це робило міністерство до 2015 року.

Згодом, у 2018 році для виконання цих функцій створили державне підприємство Медичні закупівлі України.

Повноцінно ДП запрацювало тільки цього року і мало б здійснити закупівлі за 14-ма напрямками – серед яких онкологія, серцево-судинні захворювання, гемофілія та інші.

Проте у червні уряд зобов'язав ДП Медзакукпівлі України узгоджувати кожен крок з МОЗ, тут і почались конфлікти. Зокрема у МОЗ могли по кілька тижнів не відповідати на листи від ДП, таким чином гальмувати початок закупівель.

Конфлікти МОЗ і ДП

З початку пандемії COVID-19 держпідприємству передали ще й усі закупівлі засобів захисту для медиків і забезпечення лабораторій – 2,4 мільярда гривень та 100 мільйонів на апарати ШВЛ, пізніше ще 5,3 мільярда на обладнання для приймальних відділень.

ДП Медзакупівлі запропонувало нижчі ціни, ніж МОЗ. Причому економія сягала понад 70%.

До теми Економія – 1 мільярд гривень: костюми для медиків придбають вдвічі дешевше, ніж пропонувало МОЗ

Але якщо уряд підтримає зміни – то і закупівлі за кошти з ковідного фонду теж будуть під контролем міністерства.