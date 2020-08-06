Пацієнтські організації України вкотре б'ють на сполох: українці можуть залишитися без життєво важливих медикаментів. Все – через зрив закупівель МОЗ. У міністерстві своєю чергою власну провину заперечують та запевняють: ліки будуть у всіх.

Що відомо про скандал із закупівлями і чи є загроза для пацієнтів – у матеріалі сайту 24 каналу.

Що не так із закупівлями і хто може постраждати?

Активісти та експерти уже протягом тривалого часу зазначають: Міністерство охорони здоров'я свідомо зриває закупівлі ліків за бюджет 2020 року. За інформацією БФ "Пацієнти України", уже станом на початок липня це призвело до 5 смертей. Йдеться про постійне зменшення фінансування програми з лікування торсійної дистонії та, зокрема, затримки закупівель медикаментів – люди просто не дочекалися необхідного лікування.

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Двоє з померлих – 11 річний хлопчик та його сестра з Волинської області. Діти мали діагноз торсійна дистонія і пішли з життя з різницею у пів року.

Торсійна дистонія – це рідкісне захворювання нервової системи. Лікується хвороба операцією з уживлення системи стимуляції головного мозку (Deep Brain Stimulation) – кожен девайс закріплений за конкретним пацієнтом. Їх поставки за гроші 2020 року, за даними БФ "Пацієнти України", мали бути всередині літа. Але, через затримку з закупівлями, їх вчасно не прийняли.

Крім того, уже в жовтні з тієї ж причини без необхідних медикаментів можуть залишитися понад 8 тисяч осіб, які потребують підтримувальної терапії (зокрема, люди з наркотичною залежністю, яким не можна переривати лікування), йдеться у тексті звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та очільника МОЗ Максима Степанова, підписаного низкою провідних пацієнтських організацій.



Ілюстрація зі сторінки Уляни Супрун у Facebook

Головна вимога – невідкладне вирішення загрози переривання лікування для пацієнтів та закупівля медикаментів 2020 року (за напрямками захворювань ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, туберкульоз, замісна підтримувальна терапія).

Зокрема, людей з ВІЛ/СНІД в Україні сьогодні – 140 тисяч. Раніше пацієнтські організації були змушені самостійно закуповувати необхідні ліки за гроші міжнародних донорів. У зверненні вказано:

Бюджет на закупівлі у 2020 році дозволяє на 100% покрити потребу у лікуванні ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та замісної підтримувальної терапії. Однак, станом на серпень, за жодним із вказаних напрямків закупівельні процедури так і не розпочались.

У БФ "Пацієнти України" зазначають, що причина такої ситуації – те, що МОЗ, на чолі з міністром Максимом Степановим, провалило закупівлі за гроші 2020 року. Крім того, міністерство звинувачують у маніпуляції. Мовляв, там виправдовуються, що ліків вистачає, оскільки тривають поставки за бюджет 2018-2019 років.

Національні закупівлі – це надскладний процесс. Адже кожна хвороба має свою специфіку, яка і диктує скільки, яких і наскільки швидко або завчасно треба закупити ліків. Так, дійсно, є деякі програми, де не буде дефіциту у певних ліках. Але це – поодинокі випадки,

– пояснили в організації.

Всього ж Україна закуповує близько 1 300 найменувань ліків та медичних виробів за 38 програмами. І дізнатися з сайту МОЗ, скільки наразі залишилося тих чи інших медикаментів, фактично неможливо.

Виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко в інтерв'ю Громадському радіо 10 липня розповіла, що всі вищезгадані програми "стоять і не рухаються", хоч організація і зверталася з цього приводу до всіх останніх міністрів: Зоряни Скалецької, Іллі Ємця та, власне, Максима Степанова: "... Просили зробити закупівлі пріоритетом, займатися ними. Це був суцільний ігнор і цього року закупівлі розпочалися фактично у червні".

Чому через це вимагали відставки Степанова?

Це стало однією з причин вимоги відставки міністра Максима Степанова, яку ініціювали нардепи від "Голосу" в кінці липня. Підтримали відповідний проєкт постанови 95 депутатів.

У колонці для "УП. Життя" депутатка Ольга Стефанишина пояснила, що мета зволікання з закупівлями – "забрати їх у тендерний відділ МОЗ, бо всі інші "не впоралися", щоб наприкінці року закупити ліки втридорога через фірми-прокладки".

На закупівлю ліків та медичних виробів у цьому році виділили майже 10 млрд гривень. Це – в півтора рази більше, ніж минулого року.

Тим часом кожен день зволікання – потенційно чиєсь життя. І, за словами Стефанишиної, вина за цей провал лежить безпосередньо на очільнику МОЗ – "за 7 місяців 2020 року, з яких Степанов майже 4 на посаді, не зроблено фактично нічого, щоб ліки для тяжко хворих були закуплені за державні кошти".

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Як реагували МОЗ?

Максим Степанов в інтерв'ю Радіо НВ назвав "абсолютною маніпуляцією" інформацію про те, що поставки медичних препаратів у нас заблоковані. Як зазначалося вище, він пояснив: зараз в Україну поставляють медикаменти, придбані за виділені у 2018 та 2019 роках гроші: "Це була така стала практика: у 2018-му році гроші перерахували, а в 2020-му році почали отримувати ліки, по суті справи. Ну, якусь частину".

Міністерство водночас звинувачує у зриві закупівель ДП "Медичні закупівлі України". Так, 23 липня заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила, що підприємство невчасно провело закупки лікарських засобів, оскільки було неякісно складено тендерну документацію та невдало організовано сам процес закупівель.

У ДП "Медичні закупівлі" своєю чергою назвали такі тези маніпуляцією. Тут зазначили: підприємство три місяці чекало на наказ МОЗ, який би дозволив їм розпочати оголошення процедур закупівель ліків та медичних товарів.



МОЗ, зокрема, у зволіканні звинувачує ДП "Медичні закупівлі України" / Фото unsplash

Раніше, у кінці травня, Максим Степанов на брифінгу повідомляв про початок проведення тендерів щодо закупівлі ліків. Та наголосив: у 2020 році всі пацієнти "будуть забезпечені необхідними лікарськими засобами". Деякі з них, все ж, будуть закуповуватися через міжнародні організації. У червні міністерство розпочало процедуру закупівель лікарських засобів за кошти 2020 року.

Детальна інформація щодо останніх закупівель

У Міністерстві охорони здоров’я України на запит сайту 24 каналу відповіли, що з 1 квітня по 28 липня було забезпечено поставку лікарських засобів, медичних виробів та обладнання загалом на суму 2 733,45 млн гривень.



Також тут підтвердили: перші три місяці 2020 року відомство справді не займалося закупівлями.

Не зважаючи на повну відсутність роботи протягом січня-березня 2020 року у напрямку організації і проведення закупівель за гроші 2020 року попередніми командами міністерства, за квітень-травень МОЗ забезпечило прийняття понад 10 важливих нормативних документів та, починаючи з 3 червня, надало всі необхідні інструменти і нормативні підстави для початку закупівель – набагато раніше, ніж це відбувалось у попередні роки,

– пояснили у відомстві.

На сьогодні тривають поставки ліків та медичних виробів, що постачаються міжнародними організаціями ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents. Крім того, у міністерстві зазначили, що дебіторська заборгованість цим організаціям за останні 4 місяці зменшилася на 26% (станом на 29 липня становить 3 850,85 млн гривень).



Водночас, МОЗ уже розпочали закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них за напрямами використання бюджетних грошей у 2020 році. Зокрема, станом на 31 липня ДП "Медичні закупівлі України" розпочало 225 процедур закупівель фармацевтичної продукції (з 464 необхідних).

Всього затверджено 8 071 917,5 тис грн, з яких 5,8 млрд грн уже передано ДП "Медичні закупівлі України". У міністерстві порівнюють: у 2018-2019 роках фінансування для проведення закупівель перераховувалося міжнародним закупівельним організаціям у грудні (інколи 28-29 грудня) відповідного бюджетного року – 3,8 млрд грн з 5,9 млрд грн загальної вартості (63,5%) у 2018 році, 3,9 млрд грн з 6,5 млрд грн загальної вартості (60,4%) у жовтні-грудні 2019.

Зволікання у МОЗ пояснили так: Мінфін запропонував переказувати гроші уже після проведення процедур закупівель та остаточного узгодження проєкту договору "виключно з метою уникнення одномоментного перерахування 5,8 млрд гривень для ДП "Медичні закупівлі України" (оскільки існував ризик, що процедури можуть не відбутися, оскаржуватися, тощо).



У МОЗ заспокоюють: необхідні ліки отримають усі / Фото unsplash

Станом на 1 липня, за даними МОЗ, у регіонах були доступні залишки ліків на суму 5,6 млрд гривень (що майже відповідає цілорічним бюджетам на закупівлі медикаментів у 2017, 2018, 2019 роках).



Також фіксують достатню економію – понад 20 млн доларів – по міжнародних договорах 2019 року. Ці гроші МОЗ планує використати для забезпечення стабільного безперервного постачання ліків до кінця 2020 року, якщо буде необхідність дозакупівель медикаментів.