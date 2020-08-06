Пациентские организации Украины в очередной раз бьют тревогу: украинцы могут остаться без жизненно важных медикаментов. Все – из-за срыва закупок Минздрава. В министерстве в свою очередь собственную вину отрицают и уверяют: лекарства будут у всех.

Что известно о скандале с закупками и есть ли угроза для пациентов – в материале сайта 24 канала.

Что не так с закупками и кто может пострадать?

Активисты и эксперты уже на протяжении длительного времени отмечают: Министерство здравоохранения сознательно срывает закупки лекарств за бюджет 2020 года. По информации БФ "Пациенты Украины", уже по состоянию на начало июля это привело к 5 смертям. Речь идет о постоянном уменьшении финансирования программы по лечению торсионной дистонии и, в частности, задержки закупок медикаментов – люди просто не дождались необходимого лечения.

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Двое из умерших – 11 летний мальчик и его сестра из Волынской области. У детей был диагноз торсионная дистония и они ушли из жизни с разницей в полгода.

Торсионная дистония – это редкое заболевание нервной системы. Лечится болезнь операцией по вживлению системы стимуляции головного мозга (Deep Brain Stimulation) – каждый девайс закреплен за конкретным пациентом. Их поставки за деньги 2020 года, по данным БФ "Пациенты Украины", должны быть в середине лета. Но, из-за задержки с закупками, их вовремя не получили.

Кроме того, уже в октябре по той же причине без необходимых медикаментов могут остаться более 8 тысяч лиц, нуждающихся в поддерживающей терапии (в частности, люди с наркотической зависимостью, которым нельзя прерывать лечение), говорится в тексте обращения к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Минздрава Максиму Степанову, подписанного рядом ведущих пациентских организаций.



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Главное требование – безотлагательное решение угрозы прерывания лечения для пациентов и закупка медикаментов 2020 года (по направлениям заболеваний ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты, туберкулез, заместительная поддерживающая терапия).

В частности, людей с ВИЧ/СПИД в Украине сегодня – 140 тысяч. Ранее пациентские организации были вынуждены самостоятельно закупать необходимые лекарства за деньги международных доноров. В обращении указано:

Бюджет на закупки в 2020 году позволяет на 100% покрыть потребность в лечении ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза, вирусных гепатитов и заместительной поддерживающей терапии. Однако, по состоянию на август, ни по одному из указанных направлений закупочные процедуры так и не начались.

В БФ "Пациенты Украины" отмечают, что причина такой ситуации – то, что Минздрав во главе с министром Максимом Степановым, провалил закупки за деньги 2020 года. Кроме того, министерство обвиняют в манипуляции. Мол, там оправдываются, что лекарств хватает, поскольку продолжаются поставки за бюджет 2018-2019 годов.

Национальные закупки – это сложнейший процесс. Ведь каждая болезнь имеет свою специфику, которая и диктует сколько, каких и насколько быстро или заранее нужно закупить лекарств. Да, действительно, есть некоторые программы, где не будет дефицита в определенных лекарствах. Но это – единичные случаи,

– объяснили в организации.

Всего же Украина закупает около 1 300 наименований лекарств и медицинских изделий по 38 программам. И узнать на сайте Минздрава, сколько сейчас осталось тех или иных медикаментов, фактически невозможно.

Исполнительная директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко в интервью Громадскому радио 10 июля рассказала, что все вышеупомянутые программы "стоят и не двигаются", хотя организация и обращалась по этому поводу ко всем остальным министрам: Зоряне Скалецкой, Илье Емцу и, собственно, Максиму Степанову: "... Просили сделать закупки приоритетом, заниматься ими. Это был сплошной игнор и в этом году закупки начались фактически в июне".

Почему из-за этого требовали отставки Степанова?

Это стало одной из причин требования отставки министра Максима Степанова, которую инициировали нардепы от "Голоса" в конце июля. Поддержали соответствующий проект постановления 95 депутатов.

В колонке для "УП. Життя" депутат Ольга Стефанишина объяснила, что цель промедления с закупками – "забрать их в тендерный отдел Минздрава, так как все другие "не справились", чтобы в конце года закупить лекарства втридорога через фирмы-прокладки".

На закупку лекарств и медицинских изделий в этом году выделили почти 10 млрд гривен. Это – в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Между тем каждый день промедления – потенциально чья-то жизнь. И, по словам Стефанишиной, вина за этот провал лежит непосредственно на главе Минздрава – "за 7 месяцев 2020 года, из которых Степанов почти 4 на должности, не сделано практически ничего, чтобы лекарства для тяжелобольных были закуплены за государственные средства".

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Как реагировали в Минздраве?

Максим Степанов в интервью Радио НВ назвал "абсолютной манипуляцией" информацию о том, что поставки медицинских препаратов у нас заблокированы. Как отмечалось выше, он объяснил: сейчас в Украину поставляют медикаменты, приобретенные за выделенные в 2018 и 2019 годах деньги: "Это была такая постоянная практика: в 2018-м году деньги перечислили, а в 2020 году начали получать лекарства, по сути дела. Ну, какую-то часть".

Министерство одновременно обвиняет в срыве закупок ГП "Медицинские закупки Украины". Так, 23 июля заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что предприятие несвоевременно провело закупки лекарственных средств, поскольку было некачественно составлено тендерную документацию и неудачно организовано сам процесс закупок.

В ГП "Медицинские закупки" в свою очередь назвали такие тезисы манипуляцией. Здесь отметили: предприятие три месяца ожидало приказ Минздрава, который бы позволил им начать объявление процедур закупок лекарств и медицинских товаров.



Минздрав, в частности, в затягивании обвиняет ГП "Медицинские закупки Украины" / Фото unsplash

Ранее, в конце мая, Максим Степанов на брифинге сообщал о начале проведения тендеров по закупке лекарств. И подчеркнул, что в 2020 году все пациенты "будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами". Некоторые из них, все же, будут закупаться через международные организации. В июне министерство начало процедуру закупок лекарственных средств за счет 2020 года.

Подробная информация о последних закупках

В Министерстве здравоохранения Украины на запрос сайта 24 канала ответили, что с 1 апреля по 28 июля было обеспечено поставку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования в целом на сумму 2 733,45 млн гривен.

Также здесь подтвердили: первые три месяца 2020 года ведомство действительно не занималось закупками.

Несмотря на полное отсутствие работы в течение января-марта 2020 года в направлении организации и проведения закупок за деньги 2020 года предыдущими командами министерства, за апрель-май Минздрав обеспечил принятие более 10 важных нормативных документов и, начиная с 3 июня, предоставил все необходимые инструменты и нормативные основания для начала закупок – гораздо раньше, чем это происходило в предыдущие годы,

– объяснили в ведомстве.

На сегодня продолжаются поставки лекарств и медицинских изделий, поставляемых международными организациями ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. Кроме того, в министерстве отметили, что дебиторская задолженность этим организациям за последние 4 месяца уменьшилось на 26% (по состоянию на 29 июля составляет 3 850,85 млн гривен).

В то же время, Минздрав уже начал закупку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним по направлениям использования бюджетных денег в 2020 году. В частности, по состоянию на 31 июля ГП "Медицинские закупки Украины" начало 225 процедур закупок фармацевтической продукции (из 464 необходимых).

Всего утверждено 8 071 917,5 тыс грн, из которых 5,8 млрд грн уже переданы ГП "Медицинские закупки Украины". В министерстве сравнивают: в 2018-2019 годах финансирование для проведения закупок перечислялось международным организациям по закупкам в декабре (иногда 28-29 декабря) соответствующего бюджетного года – 3,8 млрд грн из 5,9 млрд грн общей стоимости (63,5%) в 2018 году, 3,9 млрд грн из 6,5 млрд грн общей стоимости (60,4%) в октябре-декабре 2019 года.

Промедление в Минздраве объяснили так: Минфин предложил переводить деньги уже после проведения процедур закупок и окончательного согласования проекта договора "исключительно во избежание одномоментного перечисления 5,8 млрд гривен для ГП" Медицинские закупки Украины" (поскольку существовал риск, что процедуры могут не состояться, оспариваться и т.д.).



В Минздраве успокаивают: необходимые лекарства получат все / Фото unsplash

По состоянию на 1 июля, по данным Минздрава, в регионах были доступны остатки лекарств на сумму 5,6 млрд гривен (что почти соответствует круглогодичным бюджетам на закупки медикаментов в 2017, 2018, 2019 годах).

Также фиксируют достаточную экономию – более 20 млн долларов – по международным договорам 2019 года. Эти деньги Минздрав планирует использовать для обеспечения стабильного непрерывного снабжения лекарствами до конца 2020 года, если будет необходимость дозакупок медикаментов.