Министерство здравоохранения пытается снова вернуть себе контроль над закупками, которые сейчас проводят через подчиненное ему государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Это может нести коррупционные риски и значительно затягивать процесс закупки.

Копию проекта постановления, которое правительство должно рассмотреть на ближайших заседаниях опубликовали журналисты Bihus.Info.

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О чем говорится

Вероятно, Минздрав хочет внести изменения в уже утвержденный порядок использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки, которым все закупочные процессы отделены от министерства и переданы специализированному госпредприятию.

Таким образом руководство Министерства здравоохранения может вернуть себе полный контроль над процессом – в частности, исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов.

Почему этого нельзя допустить

Это грозит внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, чтобы не допускать других участников на торги.

Еще в 2015 году для того, чтобы предупредить коррупцию при покупке лекарственных средств, оборудования и изделий медицинского назначения – закупочные функции от Минздрава передали сначала в международные организации.

Принципы эффективности ГП Медзакупки

По оценке Счетной палаты – это позволило сэкономить до 39% бюджетных средств, а отдельные лекарства государство начало покупать в 67 раз дешевле, чем это делало министерство до 2015 года.

Впоследствии, в 2018 году для выполнения этих функций создали государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

Полноценно ГП заработало только в этом году и должно осуществить закупки по 14-м направлениям – среди которых онкология, сердечно-сосудистые заболевания, гемофилия и другие.

Однако в июне правительство обязало ГП Медзакупки Украины согласовывать каждый шаг с Минздравом, здесь и начались конфликты. В частности в Минздраве могли по несколько недель не отвечать на письма от ГП, таким образом тормозить начало закупок.

Конфликты Минздрава и ГП

С начала пандемии COVID-19 госпредприятию передали еще и все закупки средств защиты для медиков и обеспечение лабораторий – 2,4 миллиарда гривен и 100 миллионов на аппараты ИВЛ, потом еще 5,3 миллиарда на оборудование для приемных отделений.

ГП Медзакупки предложило более низкие цены, чем Минздрав. Причем экономия достигала больше 70%.

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Но если правительство поддержит изменения – то и закупки за средства ковидного фонда тоже будут под контролем министерства.