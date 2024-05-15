Новое исследование вакцинации

Международная группа ученых, в состав которого вошли специалисты из Всемирной организации здравоохранения, применил математическое и статистическое моделирование, чтобы оценить эффективность расширенной программы иммунизации (РПИ), начатой ВОЗ в 1974 году.

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Основной целью РПИ было обеспечить вакцинацию всех детей в мире против наиболее распространенных и смертельных заболеваний. Первоначальный перечень включал семь болезней, но за пять десятилетий список расширился до четырнадцати, включая:

туберкулёз,

дифтерию,

столбняк,

коклюш,

полиомиелит,

корь,

гемофильную инфекцию типа В,

гепатит B,

японский энцефалит,

менингит А,

инвазивную пневмококковую инфекцию,

ротавирус,

краснуху,

желтую лихорадку.

Исследователи проанализировали огромный объем данных о вакцинации, осуществленные с 1974 по 2024 год в 194 странах-членах ВОЗ, проведя анализ на местном, региональном и глобальном уровнях.

Вакцинация спасает жизни

Благодаря разработанным моделям ученые установили, что проведение вакцинации позволили спасти жизни 154 миллионам людей за последние пятьдесят лет. Больше всего пользы получили дети до года – всего было спасено 101 миллион их жизней.

Также исследование показало значительное влияние иммунизационных программ на сокращение детской смертности, которая снизилась на 40% глобально и на 52% в Африке за последние 50 лет. Огромный вклад в эту статистику внесла вакцина против кори, которая ви ответственна за выживание 60,8% людей, чьи жизни удалось сохранить благодаря прививкам.

Эти данные являются прочным подтверждением важности иммунизационных программ на глобальном уровне и подчеркивают значение массовой вакцинации как средства уменьшения смертности и улучшения общего уровня здоровья человечества. Вакцинация не только спасает жизни, но и способствует социальному и экономическому развитию стран, улучшая качество жизни.

Кроме непосредственных выгод в виде снижения детской смертности и борьбы с инфекционными заболеваниями, широкомасштабная вакцинация также снижает нагрузку на системы здравоохранения. Благодаря уменьшению количества случаев болезней, больницы и другие медицинские учреждения могут сосредоточить больше ресурсов на лечении неотложных случаев и тяжелых заболеваний, что в свою очередь повышает качество медицинского обслуживания.