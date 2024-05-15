Нове дослідження вакцинації

Міжнародна група науковців, до складу якого увійшли спеціалісти з Всесвітньої організації охорони здоров'я, застосував математичне та статистичне моделювання, щоб оцінити ефективність розширеної програми імунізації (РПІ), започаткованої ВООЗ у 1974 році.

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Основною метою РПІ було забезпечити вакцинацію всіх дітей у світі проти найбільш розповсюджених і смертельних захворювань. Початковий перелік включав сім хвороб, але за п'ять десятиліть список розширився до чотирнадцяти, включаючи:

туберкульоз,

дифтерію,

правець,

кашлюк,

поліомієліт,

кір,

гемофільну інфекцію типу В,

гепатит B,

японський енцефаліт,

менінгіт А,

інвазивну пневмококову інфекцію,

ротавірус,

краснуху,

жовту гарячку.

Дослідники проаналізували величезний обʼєм даних про вакцинації, здійснені з 1974 по 2024 рік у 194 країнах-членах ВООЗ, провівши аналіз на місцевому, регіональному та глобальному рівнях.

Вакцинація рятує життя

Завдяки розробленим моделям вчені встановили, що проведення вакцинації дозволили врятувати життя 154 мільйонам людей за останні п'ятдесят років. Найбільше користі отримали діти до року – загалом було врятовано 101 мільйон їхніх життів.

Також дослідження показало значний вплив імунізаційних програм на скорочення дитячої смертності, яка знизилася на 40% глобально та на 52% в Африці за останні 50 років. Величезний внесок у цю статистику внесла вакцина проти кору, яка ві дповідальна за виживання 60,8% людей, чиї життя вдалося зберегти завдяки щепленням.

Ці дані є міцним підтвердженням важливості імунізаційних програм на глобальному рівні та підкреслюють значення масової вакцинації як засобу зменшення смертності та покращення загального рівня здоров'я людства. Вакцинація не тільки рятує життя, але й сприяє соціальному та економічному розвитку країн, покращуючи якість життя.

Окрім безпосередніх вигод у вигляді зниження дитячої смертності та боротьби з інфекційними захворюваннями, широкомасштабна вакцинація також знижує навантаження на системи охорони здоров'я. Завдяки зменшенню кількості випадків хвороб, лікарні та інші медичні установи можуть зосередити більше ресурсів на лікуванні невідкладних випадків та важких захворювань, що своєю чергою підвищує якість медичного обслуговування.