Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Там наголосили, що вакцинація зберегла понад 1,4 мільйона життів європейців. Ба більше, більшість пацієнтів вдалось врятувати під час поширення штаму Омікрон.

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Сила вакцинації

Щодо цього штаму, експерти прогнозували, що кількість смертей через коронавірус в Європі сягне 4 мільйонів. Однак завдяки щепленню цей показник значно менший і становить – 2,5 мільйона смертей.

У Європі понад 1,4 мільйона людей – більшість із них літнього віку – насолоджуються життям зі своїми близькими, оскільки вони вирішили щепитися проти COVID-19,

– зазначили у ВООЗ.

В організації також зазначили, що найбільш ефективною вакцина була для людей літнього віку.

Ефективність щеплення проти COVID-19:

смертність знизилась на 57% серед осіб віком 70-79 років;

на 54% серед людей 60-69 років;

на 52% нижчою у віковій категорії 50-59 років;

на 62% серед тих, кому більше ніж 80.

Зауважте. У групі людей віком від 25 до 49 років, які отримали другу дозу вакцини, показники смерті знизились на 48%. Щоправда, лише 5% цієї групи пройшли повний курс щеплення, тобто отримали другу і третю дози. Та, як бачимо, навіть серед людей молодшого віку без вакцинації кількість смертей була б майже вдвічі більшою.

У ВООЗ резюмували, що статистика смертності у Європі значно скоротилась. Там також повідомили,що найбільші переваги вакцинації відчув Ізраїль: там кількість смертей зменшилась на 75%. Також разючі результати у Великій Британії та Мальті, де показники знизились на 71% і 70% відповідно.