Інкубаційний період коронавірусу

Інкубаційний період – часовий інтервал від моменту контакту з вірусом до появи перших ознак інфекції. На початку пандемії вчені заявили, що до появи симптомів має пройти 10 – 14 днів.

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Однак, нові дані 2022 року вказують на зменшення тривалості інкубаційного періоду:

в середньому приблизно п'ять днів – для штаму Альфа;

приблизно 4,5 дні – для штамів Бета та Дельта;

три дні або навіть менше – для Омікрон.

Що відомо про новий підваріант коронавірусу JN.1

Нині досліджується підваріант JN.1 – новий варіант коронавірусу, який відомий як "нащадок" Омікрона. JN.1 було вперше ідентифіковано в США у вересні 2023 року, але вже в грудні кількість інфікованих цим штамом стрімко збільшилася.

Цей варіант відрізняється тим, що він легко проникає в людські клітини. Вчені зазначають, що імунітету людини його важко подолати, але поки немає доказів, що він викликає тяжкі форми захворювання.

Первинні симптоми залишаються такими, як і при інфікуванні іншими штамами: біль у горлі, лихоманка, головний біль та закладеність носа. Щодо тривалості інкубаційного періоду – точні дані ще невідомі, але доктор Пітер Хотез, декан Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора, очікує, що у штаму JN.1 інкубаційний період буде приблизно такий же, як в Омікрону.

Від чого залежить інкубаційний період

Дослідники підкреслюють декілька факторів, які призвели до скорочення інкубаційного періоду. Шейн Кротті, вірусолог і головний науковий робітник Інституту імунології Ла-Хойя, стверджує, що вірус еволюціонував упродовж часу, стаючи швидшим і "вмілішим" в інфікуванні людей.

Симптоми пов'язані з активацією імунної системи. Після контакту з хворим ваш імунітет ще не готовий до боротьби, і це не дуже добре. Чим коротший інкубаційний період, тим швидше організм виявляє вірус і активізує механізм боротьби з ним,

– заявляє Шейн Кротті.

Час виникнення перших симптомів захворювання залежить від багатьох факторів, зокрема кількості вірусу і рівня імунітету пацієнта.

Науковці також підкреслили, що інкубаційний період визначається як статистична ймовірність. Тому симптоми можуть виникнути раніше або пізніше. І існують випадки, коли інфікування можливо взагалі уникнути.