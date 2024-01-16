Инкубационный период коронавируса

Инкубационный период – временной интервал с момента контакта с вирусом до появления первых признаков инфекции. В начале пандемии ученые заявили, что до появления симптомов должно пройти 10-14 дней.

Также на тему Выяснили, какая диета значительно уменьшает риск заражения коронавирусом.

Однако новые данные 2022 года указывают на уменьшение продолжительности инкубационного периода:

в среднем примерно пять дней – для штамма Альфа;

примерно 4,5 дня – для штаммов Бета и Дельта;

три дня или даже меньше – для Омикрона.

Что известно о новом подварианте коронавируса JN.1

В настоящее время исследуется подвариант JN.1 – новый вариант коронавируса, известный как "потомок" Омикрона. JN.1 впервые идентифицирован в США в сентябре 2023 года, но уже в декабре количество инфицированных этим штаммом стремительно увеличилось.

Этот вариант отличается тем, что он легко проникает в клетки человека. Ученые отмечают, что иммунитет человека его трудно преодолеть, но пока нет доказательств, что он вызывает тяжелые формы заболевания.

Первичные симптомы остаются такими, как при инфицировании другими штаммами: боль в горле, лихорадка, головная боль и заложенность носа. О продолжительности инкубационного периода – точные данные еще неизвестны, но доктор Питер Хотез, декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора, ожидает, что у штамма JN.1 инкубационный период будет примерно такой же, как у Омикрона.

От чего зависит инкубационный период

Исследователи подчеркивают несколько факторов, приведших к сокращению инкубационного периода. Шейн Кротти, вирусолог и главный научный рабочий Института иммунологии Ла-Хойя, утверждает, что вирус эволюционировал в течение времени, становясь более быстрым и более "умелым" в инфицировании людей.

Симптомы связаны с активацией иммунной системы. После контакта с больным ваш иммунитет еще не готов к борьбе и это не очень хорошо. Чем короче инкубационный период, тем быстрее организм обнаруживает вирус и активизирует механизм борьбы с ним.

– заявляет Шейн Кротти.

Время возникновения первых симптомов заболевания зависит от многих факторов, включая количество вируса и уровень иммунитета пациента.

Ученые также подчеркнули, что инкубационный период определяется как статистическая вероятность. Поэтому симптомы могут возникнуть раньше или позже. И существуют случаи, когда инфицирования можно вообще избежать.