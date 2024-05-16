В сети распространяют информацию, якобы из-за недостатка квалифицированного персонала, ТЦК вынуждены нанимать ветеринаров.

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Кто в Украине проводит ВЛК

Политиенко Оксана Владимировна действительно работает хирургом, впрочем – в киевской ветеринарной клинике "Лесси". Вероятно, там и сделали фото дверей кабинета с табличкой "Хирург".

Ситуация, когда вместо врача территориальный центр комплектования (ТЦК) нанял ветеринара, невозможна. ТЦК вообще не занимаются наймом медицинских работников для проведения военно-врачебной экспертизы.

В апреле 2023 года правительство приняло постановление о внедрении нового пакета в рамках Программы медицинских гарантий "Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

Поэтому теперь военно-врачебные комиссии (ВВК) для военнообязанных формируются путем привлечения врачей гражданских учреждений здравоохранения. Количество комиссий с учетом текущей нагрузки определяет руководство областных и Киевской городской военных администраций.

В свою очередь, Национальная служба здоровья (НСЗУ) заключает договоры с этими учреждениями и обеспечивает оплату предоставленных услуг. По состоянию на май 2024 года, по этому пакету услуг заключено 492 договора с медицинскими учреждениями по всей территории Украины, из них 13 - в Киеве. Ветеринарной клиники среди них нет.

Состав ВЛК

В состав ВЛК в условиях военного положения входят хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог и оториноларинголог. При необходимости предоставляются направления для прохождения других специалистов. В рамках Программы медицинских гарантий военнообязанные во время ВЛК бесплатно получают следующие услуги: