Десятки лауреатів Нобелівської премії підписали відкритий лист до сенаторів, закликавши їх відхилити кандидатуру Кеннеді-молодшого, якого номінував новообраний президент США Дональд Трамп на пост керівника Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Науковці проти конспіролога Кеннеді

Понад 75 нобелівських лауреатів висловили своє обурення, вказуючи на те, що призначення Кеннеді може стати першим випадком за останній час, коли наукова спільнота відкрито виступає проти політичних рішень. Річард Робертс, лауреат Нобелівської премії 1993 року з фізіології та медицини, зазначив, що вчені зазвичай намагаються уникати політики, однак ситуація з Кеннеді вимагає реакції.

Кеннеді-молодший, який активно критикує традиційну медицину і має негативне ставлення до наукових установ, не може бути призначеним на цю посаду, оскільки його дії можуть загрожувати громадському здоров’ю, вважають лауреати. Робертс додав: "Політичні атаки на науку завдають серйозної шкоди".

Чому науковці проти

У листі йдеться, що призначення Кеннеді очолити DHHS може підірвати глобальне лідерство США в науковій галузі. Якщо кандидатура буде затверджена, його критика традиційних методів охорони здоров’я, таких як вакцинація та фторування води, може мати серйозні наслідки для держави.

Лауреати також звинуватили Кеннеді в поширенні теорій змови, зокрема у неправдивій прив'язці вакцин до аутизму, запереченні наукових доказів зв'язку ВІЛ із СНІДом, а також у поширенні брехні про штучність коронавірусу.

Крім того, автори листа зазначили, що Кеннеді є "агресивним критиком" установ, які можуть потрапити під його контроль, зокрема Управління з контролю за продуктами та ліками, Центрів з контролю та профілактики захворювань і Національних інститутів охорони здоров’я. Кеннеді-молодший в минулому заявляв, що науковці, які займаються розробкою вакцин, "повинні бути ув’язненні".

Хто підписав лист

Лист підписали 77 лауреатів Нобелівської премії, серед яких вчені в галузі медицини, хімії, економіки та фізики. Серед них Віктор Амброс і Гарі Рувкун, які отримали цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини за дослідження мікроРНК, а також Дарон Ачемоглу і Саймон Джонсон, які стали лауреатами Нобелівської премії з економіки 2024 року за свої роботи щодо глобальної нерівності.

Робертс висловив сподівання, що цей лист матиме вплив. Навіть якщо він змусить замислитися декількох сенаторів, цього може виявитися достатньо для блокування призначення Кеннеді.