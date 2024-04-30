Цей зв'язок підтвердили учені з Університету штату Північна Кароліна в США. Ба більше, дослідники наполягають, що вплив птахів на наше ментальне здоров'я значно сильніший, аніж інших форм природи.

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Деталі дослідження

В експерименті взяли участь 120 учасників – усіх їх випадковим чином розподілили на 3 групи

перша група спостерігала за птахами в природному середовищі упродовж 30 хвилин один раз на тиждень 5 тижнів поспіль

друга група просто гуляла парками стільки ж саме часу щотижня

і третя, контрольна група, продовжувала жити своїм звичним життям

Зауважте. Рівень психічного благополуччя та дистресу оцінювали за допомогою опитувань до та після експерименту.

Що виявили вчені

Спостереження за птахами в середньому покращує самопочуття на 12,1%. У тих, хто просто гуляв на природі, воно також покращувалося, щоправда лише на 6,9%.

У контрольній групі самопочуття поліпшилося лише на 2,6%.

Рівень тривожності у тих, хто спостерігав за птахами також знизився на 13,7%, а у тих, хто просто гуляв на природі – на 6,9%,

– ідеться у досліджені.

Вплив птахів на ментальне здоров'я

Учені відзначили, що загалом будь-який контакт із природою приносить користь для здоров'я, але контакт із біорізноманіттям, особливо птахами, може бути навіть краще. Пошук птахів між гілок змушує нас неначе б спілкуватися з природою, а не просто спостергіти за нею.

Вперше користь біорізноманіття птахів на ментальне здоров'я людини виявили у ході досліджень 2017 – 2021 років.

Результати вказували на два важливі висновки: